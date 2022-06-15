https://uz.sputniknews.ru/20220615/dlya-opredelennyx-sortov-vinograda-v-uzbekistane-vydelyat-subsidii-25326603.html
Для определенных сортов винограда в Узбекистане выделят субсидии
Для определенных сортов винограда в Узбекистане выделят субсидии
Для выращивания каких сортов винограда в Узбекистане будут выделять субсидии - читайте подробнее в нашем материале.
2022-06-15T14:01+0500
2022-06-15T14:01+0500
2022-06-15T14:01+0500
экономика
узбекистан
виноград
выращивание
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало порядок возмещения части затрат для выращивания определенных сортов винограда и подъем виноградных саженцев на специальные опоры, шпалеры.В частности, виноградарям для выращивания сортов "хураки" и "кишмиш" будут предоставлены субсидии из средств Фонда развития садоводства. Субсидии на создание промышленных виноградников, в свою очередь, будет финансировать Фонд развития виноделия.Известно, что субсидии выплачиваются единовременно после завершения работ по установке или строительству шпалер с целью подъема виноградных саженцев виноградниках. За одну шпалеру можно получить не более 15 тыс. сумов.Для получения субсидии заявитель должен подать заявку в письменной или электронной форме в районную рабочую группу для получения заключения после завершения работ по установке шпалер. Положительное или отрицательное заключение будет выдано заявителю по результатам проверки через 1 день.Кроме того будет возмещена часть затрат на приобретение винодельческого оборудования. Согласно положению, может быть возмещено до 20% затрат на приобретение каждого винодельческого оборудования, но сумма не должна превышать 300 млн. сумов.Читайте также:
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узбекистан, виноград, выращивание
Для определенных сортов винограда в Узбекистане выделят субсидии
Для выращивания каких сортов винограда в Узбекистане будут выделять субсидии - читайте подробнее в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Правительство Узбекистана разработало порядок
возмещения части затрат для выращивания определенных сортов винограда и подъем виноградных саженцев на специальные опоры, шпалеры.
В частности, виноградарям для выращивания сортов "хураки" и "кишмиш" будут предоставлены субсидии из средств Фонда развития садоводства. Субсидии на создание промышленных виноградников, в свою очередь, будет финансировать Фонд развития виноделия.
Известно, что субсидии выплачиваются единовременно после завершения работ по установке или строительству шпалер с целью подъема виноградных саженцев виноградниках. За одну шпалеру можно получить не более 15 тыс. сумов.
Для получения субсидии заявитель должен подать заявку в письменной или электронной форме в районную рабочую группу для получения заключения после завершения работ по установке шпалер. Положительное или отрицательное заключение будет выдано заявителю по результатам проверки через 1 день.
Кроме того будет возмещена часть затрат на приобретение винодельческого оборудования. Согласно положению, может быть возмещено до 20% затрат на приобретение каждого винодельческого оборудования, но сумма не должна превышать 300 млн. сумов.