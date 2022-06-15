https://uz.sputniknews.ru/20220615/genkonsulstvo-uzbekistana-vzyalo-na-kontrol-situatsiyu-s-dtp-v-kazaxstane-25330300.html

Генконсульство Узбекистана взяло на контроль ситуацию с ДТП в Казахстане

Генконсульство Узбекистана взяло на контроль ситуацию с ДТП в Казахстане

Генконсульство взяло на контроль ситуацию с ДТП в Казахстане, где пострадали граждане Узбекистана. Также уточнены некоторые подробности инцидента.

2022-06-15T14:22+0500

2022-06-15T14:22+0500

2022-06-15T14:22+0500

происшествия

узбекистан

дтп

казахстан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Атташе по вопросам трудовой миграции Генерального консульства Узбекистана в Алматы взял на контроль инцидент с ДТП в Жамбылской области Казахстана, где пострадали узбекистанцы.Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции. Также там уточнили некоторые детали случившегося. Отмечается, что за рулем грузовика, который столкнулся с несколькими автомобилями, среди которых было два пассажирских автобуса, находился гражданин Узбекистана.ДТП произошло в ночь со вторника на среду на автодороге Западная Европа — Западный Китай в Жамбылской области.Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области, около 3 часов ночи произошло самовозгорание прицепа грузовика, движение остановилось, на дороге образовался затор.В 3.40 водитель другого грузовика столкнулся с десятью транспортными средствами, стоящими на дороге в попутном направлении: двумя Toyota Camry, Audi 100, двумя пассажирскими автобусами "Ван Хол", Chevrolet Cobalt, Daimler Chrysler, BMW Х5, Toyota Alphard, Audi 80.После столкновения загорелись четыре автомашины: грузовик DAF, два пассажирских автобуса и одна Audi.По данным МЧС Узбекистана, в одном из автобусов находился 31 гражданин Узбекистана.По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил дорожного движения), назначены необходимые экспертизы.Как прокомментировали в полиции области, на этом участке автодороги установлен дорожный знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". Однако водители игнорируют требования, что и приводит к трагедиям.

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