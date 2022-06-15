https://uz.sputniknews.ru/20220615/kadyrov-prodemonstriroval-kak-chechenskiy-spetsnaz-dognal-natsionalistov--video-25334038.html

Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео

Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео

На кадрах можно увидеть, как спецназ Чечни "гоняет националистов через леса".

2022-06-15T17:05+0500

2022-06-15T17:05+0500

2022-06-15T17:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

чеченская республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25334420_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_8dcc2d9fc8c6b6d32263fa570dc3cfca.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых столкновений чеченского полка специального назначения с украинскими боевиками между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР.Он добавил, что чеченские формирования ведут успешное наступление в операции на Донбассе благодаря тому, что военнослужащие работают "без лишней суеты, качественно и эффективно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июняМедведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира

чеченская республика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рамзан кадыров, чеченская республика, украина