https://uz.sputniknews.ru/20220615/kadyrov-prodemonstriroval-kak-chechenskiy-spetsnaz-dognal-natsionalistov--video-25334038.html
Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео
Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео
На кадрах можно увидеть, как спецназ Чечни "гоняет националистов через леса".
2022-06-15T17:05+0500
2022-06-15T17:05+0500
2022-06-15T17:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
чеченская республика
украина
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых столкновений чеченского полка специального назначения с украинскими боевиками между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР.Он добавил, что чеченские формирования ведут успешное наступление в операции на Донбассе благодаря тому, что военнослужащие работают "без лишней суеты, качественно и эффективно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июняМедведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
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рамзан кадыров, чеченская республика, украина
Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео
На кадрах можно увидеть, как спецназ Чечни "гоняет националистов через леса и поля".
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых столкновений чеченского полка специального назначения с украинскими боевиками между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР.
"Бойцы чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской Народной Республики. На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка <...> догнали их между населенными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать", - сообщил Кадыров в Telegram
-канале.
Он добавил, что чеченские формирования ведут успешное наступление в операции на Донбассе благодаря тому, что военнослужащие работают "без лишней суеты, качественно и эффективно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.