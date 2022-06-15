https://uz.sputniknews.ru/20220615/kak-vybrat-vkusnuyu-klubniku--ekspert--25304853.html

Как выбрать вкусную клубнику – эксперт

Как выбрать вкусную клубнику – эксперт

Выбрать вкусную ягоду по внешним признакам трудно, но возможно.

2022-06-15T07:00+0500

2022-06-15T07:00+0500

2022-06-15T07:00+0500

это интересно

клубника

эксперт

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Способ выбрать сладкую клубнику есть, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на агентство "Прайм".Все сорта ягоды отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Однако, наблюдение показало, что плоды ярко-красного цвета вкуснее темных.Рекомендуется обращать внимание и на запах клубники. Чем интенсивнее аромат ягоды, тем слаще ее вкус.Также при покупке важно учитывать страну – производителя ягоды. Клубника российских производителей более сладкая, чем товар из Египта и Сербии, считает Махонина.Читайте также:Какие ягоды нельзя есть при похудении — диетологСколько черешни можно съедать в день

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клубника, эксперт