https://uz.sputniknews.ru/20220615/kak-vybrat-vkusnuyu-klubniku--ekspert--25304853.html
Как выбрать вкусную клубнику – эксперт
Как выбрать вкусную клубнику – эксперт
Выбрать вкусную ягоду по внешним признакам трудно, но возможно.
2022-06-15T07:00+0500
2022-06-15T07:00+0500
2022-06-15T07:00+0500
это интересно
клубника
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18830892_0:401:2217:1648_1920x0_80_0_0_ac4b7c0abdab1ff06830a1d8ac73a64c.jpg
Способ выбрать сладкую клубнику есть, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на агентство "Прайм".Все сорта ягоды отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Однако, наблюдение показало, что плоды ярко-красного цвета вкуснее темных.Рекомендуется обращать внимание и на запах клубники. Чем интенсивнее аромат ягоды, тем слаще ее вкус.Также при покупке важно учитывать страну – производителя ягоды. Клубника российских производителей более сладкая, чем товар из Египта и Сербии, считает Махонина.Читайте также:Какие ягоды нельзя есть при похудении — диетологСколько черешни можно съедать в день
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18830892_0:193:2217:1856_1920x0_80_0_0_30710a5623b20665f93b555a5846f479.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
клубника, эксперт
Как выбрать вкусную клубнику – эксперт
Выбрать вкусную ягоду по внешним признакам трудно, но возможно.
Способ выбрать сладкую клубнику есть, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на агентство "Прайм".
Все сорта ягоды отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Однако, наблюдение показало, что плоды ярко-красного цвета вкуснее темных.
"Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной", — объяснила доцент.
Рекомендуется обращать внимание и на запах клубники. Чем интенсивнее аромат ягоды, тем слаще ее вкус.
Также при покупке важно учитывать страну – производителя ягоды. Клубника российских производителей более сладкая, чем товар из Египта и Сербии, считает Махонина.