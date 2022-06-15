https://uz.sputniknews.ru/20220615/kak-vybrat-xoroshee-morojenoe--dietolog--25348485.html

Как выбрать хорошее мороженое – диетолог

Как выбрать хорошее мороженое – диетолог

На что стоит обратить внимание при покупке мороженого

2022-06-15T23:00+0500

2022-06-15T23:00+0500

2022-06-15T23:00+0500

это интересно

мороженое

диетолог

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Некоторые марки мороженого полны химии, предупреждает врач-диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.Зачастую производители мороженого стараются максимально сэкономить на производстве продукта. Тогда натуральное молоко, сахар и молочный жир заменяют на сухое молоко, заменитель сахара и растительный жир.Также, производители часто используют химические добавки для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.Обычное мороженое лучше заменить на фруктовый лед, потому что он производится из сока и точно не будет содержать заменителей молочного жира, подвела итог Перевалова.Читайте также:Эксперт: от алкоголя толстеютКак выбрать вкусную клубнику – эксперт

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мороженое, диетолог