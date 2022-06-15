https://uz.sputniknews.ru/20220615/kak-vybrat-xoroshee-morojenoe--dietolog--25348485.html
Как выбрать хорошее мороженое – диетолог
Как выбрать хорошее мороженое – диетолог
На что стоит обратить внимание при покупке мороженого
2022-06-15T23:00+0500
2022-06-15T23:00+0500
2022-06-15T23:00+0500
это интересно
мороженое
диетолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25348314_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_31e82d689bc605ac1713ae579a814d1b.jpg
Некоторые марки мороженого полны химии, предупреждает врач-диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.Зачастую производители мороженого стараются максимально сэкономить на производстве продукта. Тогда натуральное молоко, сахар и молочный жир заменяют на сухое молоко, заменитель сахара и растительный жир.Также, производители часто используют химические добавки для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.Обычное мороженое лучше заменить на фруктовый лед, потому что он производится из сока и точно не будет содержать заменителей молочного жира, подвела итог Перевалова.Читайте также:Эксперт: от алкоголя толстеютКак выбрать вкусную клубнику – эксперт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25348314_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_2f8f02fc4ffc3f3c0a8f3b07064abeac.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мороженое, диетолог
Как выбрать хорошее мороженое – диетолог
Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке холодного десерта.
Некоторые марки мороженого полны химии, предупреждает врач-диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.
Зачастую производители мороженого стараются максимально сэкономить на производстве продукта. Тогда натуральное молоко, сахар и молочный жир заменяют на сухое молоко, заменитель сахара и растительный жир.
"Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить", — объяснила диетолог.
Также, производители часто используют химические добавки для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.
Обычное мороженое лучше заменить на фруктовый лед, потому что он производится из сока и точно не будет содержать заменителей молочного жира, подвела итог Перевалова.