https://uz.sputniknews.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-25319500.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.

2022-06-15T13:02+0500

2022-06-15T13:02+0500

2022-06-15T13:02+0500

фото

конкурс

конкурс имени стенина

андрей стенин

номинанты

фотограф

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.Читайте также:

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