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Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
2022-06-15T13:02+0500
2022-06-15T13:02+0500
фото
конкурс
конкурс имени стенина
андрей стенин
номинанты
фотограф
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.Читайте также:
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конкурс, фото, конкурс имени стенина, андрей стенин, номинанты, фотограф

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

13:02 15.06.2022
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В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.
© Foto : Esteban Biba, Stenincontest

Эстебан Биба

Гватемала

Стена щитов

Главные новости, Одиночная фотография

Эстебан БибаГватемалаСтена щитовГлавные новости, Одиночная фотография - Sputnik Узбекистан
1/10
© Foto : Esteban Biba, Stenincontest

Эстебан Биба

Гватемала

Стена щитов

Главные новости, Одиночная фотография

© Foto : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн

Бангладеш

Изнеможденные

Главные новости, Одиночная фотография

Мухаммад Амдад ХоссейнБангладешИзнеможденныеГлавные новости, Одиночная фотография - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн

Бангладеш

Изнеможденные

Главные новости, Одиночная фотография

© Foto : Chandan Khanna, Stenincontest

Чандан Ханна

США

Потрясение

Главные новости, серии

Чандан ХаннаСШАПотрясениеГлавные новости, серии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Chandan Khanna, Stenincontest

Чандан Ханна

США

Потрясение

Главные новости, серии

© Foto : Vitaly Nevar, Stenincontest

Виталий Невар

Россия

Неизвестный солдат

Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография

Виталий НеварРоссияНеизвестный солдатПортрет. Герой нашего времени, одиночная фотография - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Vitaly Nevar, Stenincontest

Виталий Невар

Россия

Неизвестный солдат

Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография

© Foto : Shaghae Shayankha, Stenincontest

Шагхае Шаянкха

Иран

Тайные мечты

Портрет. Герой нашего времени, Серии

Шагхае ШаянкхаИранТайные мечтыПортрет. Герой нашего времени, Серии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Shaghae Shayankha, Stenincontest

Шагхае Шаянкха

Иран

Тайные мечты

Портрет. Герой нашего времени, Серии

© Foto : Abdul Momin, Stenincontest

Абдул Момин

Бангладеш

Сборщицы перца

Моя Планета, Одиночные фотографии

Абдул МоминБангладешСборщицы перцаМоя Планета, Одиночные фотографии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Abdul Momin, Stenincontest

Абдул Момин

Бангладеш

Сборщицы перца

Моя Планета, Одиночные фотографии

© Foto : Giacomo d`Orlando, Stenincontest

Джакомо д’Орландо

Италия

"Сад Немо"

Моя Планета, Одиночные фотографии

Джакомо д’ОрландоИталия&quot;Сад Немо&quot;Моя Планета, Одиночные фотографии - Sputnik Узбекистан
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Джакомо д’Орландо

Италия

"Сад Немо"

Моя Планета, Одиночные фотографии

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Алессандро Чинкве

Перу

Альпакерос

Моя планета, серии

Алессандро ЧинквеПеруАльпакеросМоя планета, серии - Sputnik Узбекистан
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Алессандро Чинкве

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Моя планета, серии

Эрдем СахинТурцияПознакомьтесь с морской слизью, еще одним &quot;даром&quot; глобальногопотепленияМоя планета, серии - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Erdem Sahin, Stenincontest

Эрдем Сахин

Турция

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потепления

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© Foto : Edgar Breshchanov, Stenincontest

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Эдгар БрещановРоссияЧеловек, который изменил всёСпорт, одиночная фотография - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Edgar Breshchanov, Stenincontest

Эдгар Брещанов

Россия

Человек, который изменил всё

Спорт, одиночная фотография

"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
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