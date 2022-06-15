https://uz.sputniknews.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-25319500.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
2022-06-15T13:02+0500
2022-06-15T13:02+0500
2022-06-15T13:02+0500
фото
конкурс
конкурс имени стенина
андрей стенин
номинанты
фотограф
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, фото, конкурс имени стенина, андрей стенин, номинанты, фотограф
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
В этом году шорт-лист номинантов конкурса включил фотографов из 14 стран мира.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет
конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.
Эстебан Биба
Гватемала
Стена щитов
Главные новости, Одиночная фотография
Мухаммад Амдад Хоссейн
Бангладеш
Изнеможденные
Главные новости, Одиночная фотография
Чандан Ханна
США
Потрясение
Главные новости, серии
Виталий Невар
Россия
Неизвестный солдат
Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
Шагхае Шаянкха
Иран
Тайные мечты
Портрет. Герой нашего времени, Серии
Абдул Момин
Бангладеш
Сборщицы перца
Моя Планета, Одиночные фотографии
Джакомо д’Орландо
Италия
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Моя Планета, Одиночные фотографии
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Спорт, одиночная фотография
"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, телеканал и портал RT
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Telam
, новостное агентство ANA
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, интернет-портал газеты China Daily
, интернет-портал The Paper
, медиасеть Al Mayadeen
, Фестиваль этической фотографии
.