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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220615/na-ukraine-pogib-rossiyskiy-voennyy-jurnalist-sergey-postnov-25330546.html
На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов
На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов
Военный корреспондент погиб в ночь с 13 на 14 июня.
2022-06-15T15:00+0500
2022-06-15T15:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
журналист
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Российский военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.Известно, что журналист освещал освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ЛНР.Сергей Постнов — выпускник факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны. Он окончил его в 2002 году и затем попал по распределению во внутренние войска МВД. Впоследствии работал корреспондентом и редактором окружной газеты "Зоркий часовой". Помимо этого долгое время работал в редакции войскового журнала "На боевом посту". Постнов был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".Читайте также:
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украина, журналист

На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

15:00 15.06.2022
© FOTO : официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВДВоенный журналист полковник Сергей Постнов
Военный журналист полковник Сергей Постнов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© FOTO : официальный сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВД
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Военный корреспондент погиб в ночь с 13 на 14 июня.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Российский военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.

"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — рассказывают в некрологе.

Известно, что журналист освещал освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ЛНР.
Сергей Постнов — выпускник факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны. Он окончил его в 2002 году и затем попал по распределению во внутренние войска МВД. Впоследствии работал корреспондентом и редактором окружной газеты "Зоркий часовой". Помимо этого долгое время работал в редакции войскового журнала "На боевом посту". Постнов был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".
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