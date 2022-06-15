https://uz.sputniknews.ru/20220615/na-ukraine-pogib-rossiyskiy-voennyy-jurnalist-sergey-postnov-25330546.html

На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

Военный корреспондент погиб в ночь с 13 на 14 июня.

2022-06-15T15:00+0500

2022-06-15T15:00+0500

2022-06-15T15:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

журналист

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Российский военный корреспондент Сергей Постнов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совет ветеранов центрального аппарата ОВД на своем сайте.Известно, что журналист освещал освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ЛНР.Сергей Постнов — выпускник факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны. Он окончил его в 2002 году и затем попал по распределению во внутренние войска МВД. Впоследствии работал корреспондентом и редактором окружной газеты "Зоркий часовой". Помимо этого долгое время работал в редакции войскового журнала "На боевом посту". Постнов был представлен к различным наградам, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медаль "Суворова".Читайте также:

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украина, журналист