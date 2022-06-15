https://uz.sputniknews.ru/20220615/rossiya-prizyvaet-turtsiyu-k-mirnomu-uregulirovaniyu-situatsii-v-sirii-25315955.html

Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии

Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии

Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

2022-06-15T11:14+0500

2022-06-15T11:14+0500

2022-06-15T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной операцию Турции на территории Сирийской Арабской республики и призывает Анкару к мирному решению вопроса. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.В ходе "астанинских" переговоров по Сирии он подчеркнул, что участники обсудят вначале ситуацию "на земле".По заявлению спецпредставителя, Россия намерена призвать Турцию решить вопрос путем мирного урегулирования.Он также отметил, что в свете возможной операции на переговорах в Нур-Султане планируют обсудить и вопросы беженцев.Напомним: в столице Казахстана 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.Читайте также:Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в СирииУчастие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция

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россия, турция, сирия, спецпредставитель