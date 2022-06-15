Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220615/rossiya-prizyvaet-turtsiyu-k-mirnomu-uregulirovaniyu-situatsii-v-sirii-25315955.html
Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии
Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии
Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
2022-06-15T11:14+0500
2022-06-15T11:20+0500
в мире
россия
турция
сирия
спецпредставитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24773684_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fdb3ea2b7337dc46fc4448438d53a9e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной операцию Турции на территории Сирийской Арабской республики и призывает Анкару к мирному решению вопроса. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.В ходе "астанинских" переговоров по Сирии он подчеркнул, что участники обсудят вначале ситуацию "на земле".По заявлению спецпредставителя, Россия намерена призвать Турцию решить вопрос путем мирного урегулирования.Он также отметил, что в свете возможной операции на переговорах в Нур-Султане планируют обсудить и вопросы беженцев.Напомним: в столице Казахстана 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.Читайте также:Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в СирииУчастие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24773684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a759df85a69035d275c879a6b15f69e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, турция, сирия, спецпредставитель

Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии

11:14 15.06.2022 (обновлено: 11:20 15.06.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANТурецкие военные машины входят в Сирию
Турецкие военные машины входят в Сирию - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной операцию Турции на территории Сирийской Арабской республики и призывает Анкару к мирному решению вопроса. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В ходе "астанинских" переговоров по Сирии он подчеркнул, что участники обсудят вначале ситуацию "на земле".

"Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

По заявлению спецпредставителя, Россия намерена призвать Турцию решить вопрос путем мирного урегулирования.
"Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — подчеркнул Лаврентьев.
Он также отметил, что в свете возможной операции на переговорах в Нур-Султане планируют обсудить и вопросы беженцев.
Напомним: в столице Казахстана 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Читайте также:
Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии
Участие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0