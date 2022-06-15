https://uz.sputniknews.ru/20220615/rossiya-prizyvaet-turtsiyu-k-mirnomu-uregulirovaniyu-situatsii-v-sirii-25315955.html
Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии
Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии
Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
2022-06-15T11:14+0500
2022-06-15T11:14+0500
2022-06-15T11:20+0500
в мире
россия
турция
сирия
спецпредставитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24773684_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fdb3ea2b7337dc46fc4448438d53a9e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной операцию Турции на территории Сирийской Арабской республики и призывает Анкару к мирному решению вопроса. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.В ходе "астанинских" переговоров по Сирии он подчеркнул, что участники обсудят вначале ситуацию "на земле".По заявлению спецпредставителя, Россия намерена призвать Турцию решить вопрос путем мирного урегулирования.Он также отметил, что в свете возможной операции на переговорах в Нур-Султане планируют обсудить и вопросы беженцев.Напомним: в столице Казахстана 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.Читайте также:Sabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в СирииУчастие в переговорах в Нур-Султане подтвердили Дамаск и оппозиция
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24773684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a759df85a69035d275c879a6b15f69e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, турция, сирия, спецпредставитель
Россия призывает Турцию к мирному урегулированию ситуации в Сирии
11:14 15.06.2022 (обновлено: 11:20 15.06.2022)
Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Москва считает неразумной операцию Турции на территории Сирийской Арабской республики и призывает Анкару к мирному решению вопроса. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В ходе "астанинских" переговоров по Сирии он подчеркнул, что участники обсудят вначале ситуацию "на земле".
"Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", — цитирует Лаврентьева РИА Новости.
По заявлению спецпредставителя, Россия намерена призвать Турцию решить вопрос путем мирного урегулирования.
"Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — подчеркнул Лаврентьев.
Он также отметил, что в свете возможной операции на переговорах в Нур-Султане планируют обсудить и вопросы беженцев.
Напомним: в столице Казахстана 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.