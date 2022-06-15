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Токаев рассказал о подробностях январских беспорядков в Казахстане
Токаев рассказал о подробностях январских беспорядков в Казахстане
Главное из интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу "Россия 24".
2022-06-15T20:11+0500
2022-06-15T20:11+0500
в мире
президент
касым-жомарт токаев
беспорядки
казахстан
интервью
телеканал
россия 24
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Казахстан не планирует выходить из состава ЕАЭС и ОДКБ. Об этом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Россия 24".Какие реформы сейчас происходят в Казахстане, каково будущее русского языка в республике и как продвигается следствие по январским беспорядкам? Самые интересные и важные моменты из интервью Токаева – в материале Sputnik.Об отношениях с Россией и русском языкеГоворя о взаимоотношениях с Россией, Касым-Жомарт Токаев заявил, что как глава Казахстана будет делать все возможное для сохранения дружественных отношений с РФ. По его мнению, "русские и казахи должны находиться вместе".Дружба Казахстана и России должна носить вечный характер, также отметил он.Одним из важных связующих элементов между Казахстаном и Россией является русский язык. Как сообщил Токаев, позиции русского языка в республике не претерпели изменений.Русскоязычные школы в Казахстане остались в прежнем объеме, также рассказал Касым-Жомарт Токаев. При этом увеличился спрос на обучение на казахском языке.Токаев напомнил, что без русского языка казахстанцам будет очень сложно, так как географически у страны самая протяженная граница в мире с Россией.Об ОДКБ и ЕАЭСКазахстан не отказывается от своих союзнических обязательств.По словам главы Казахстана, он отмечал в ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиров Путины, что все договоренности по экономическому сотрудничеству остаются в силе.При этом Казахстан получает уведомления от Запада, что возможны вторичные санкции в отношении республики, поэтому идет "сложная и деликатная работа", рассказал Токаев.О реформах в КазахстанеКак сообщает Sputnik Казахстан, президент Токаев заявил, что на данный момент республика пришла к рубежу, когда нужно перейти от суперпрезидентской формулы к парламентской республике с президентской формой правления.Кроме этого, Токаев заявил, что президенту нет необходимости состоять в какой-либо политической партии, поэтому он вышел из рядов партии "Аманат" (бывшая Нур-Отан).О январских беспорядкахКак считает глава Казахстана, январские события были попыткой государственного переворота. В ходе беспорядков было похищено около 3 тысяч единиц оружия. Половина из них еще находится на руках.Токаев также подчеркнул, что специальная группа в Алматы уничтожала все камеры слежения.В связи с этим не нужно превращать преступников в национальных героев, считает казахстанский лидер.Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, когда жители западных городов республики - Жанаозен и Актау, - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, где началось мародерство. Боевики нападали на государственные учреждения и забирали оружие. В результате погибли 230 человек, среди них – 19 силовиков.Касым-Жомарту Токаеву предлагали покинуть страну, рассказал сам президент.Читайте также:
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президент, касым-жомарт токаев, беспорядки, казахстан, интервью, телеканал, россия 24

Токаев рассказал о подробностях январских беспорядков в Казахстане

20:11 15.06.2022
© Sputnik / Алексей НикольскийПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (28 ноября 2019). Бишкек
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (28 ноября 2019). Бишкек - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Главное из интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу "Россия 24".
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Казахстан не планирует выходить из состава ЕАЭС и ОДКБ. Об этом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
Какие реформы сейчас происходят в Казахстане, каково будущее русского языка в республике и как продвигается следствие по январским беспорядкам? Самые интересные и важные моменты из интервью Токаева – в материале Sputnik.

Об отношениях с Россией и русском языке

Говоря о взаимоотношениях с Россией, Касым-Жомарт Токаев заявил, что как глава Казахстана будет делать все возможное для сохранения дружественных отношений с РФ. По его мнению, "русские и казахи должны находиться вместе".
"В конце концов, мы находимся в Евразии и должны держаться вместе. В этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем. Мы выиграем все", - сказал Токаев.
Дружба Казахстана и России должна носить вечный характер, также отметил он.
"Наш менталитет, образ мыслей похож, и это надо иметь в виду", - подчеркнул казахстанский президент.
Одним из важных связующих элементов между Казахстаном и Россией является русский язык. Как сообщил Токаев, позиции русского языка в республике не претерпели изменений.
"Те, кто утверждает, что позиции русского языка сузились, стали ущербными, очень далеки от истины. Зачем это делается? Я знаю ответ на этот вопрос: чтобы перевести в политическую плоскость", - считает президент.
Русскоязычные школы в Казахстане остались в прежнем объеме, также рассказал Касым-Жомарт Токаев. При этом увеличился спрос на обучение на казахском языке.
Токаев напомнил, что без русского языка казахстанцам будет очень сложно, так как географически у страны самая протяженная граница в мире с Россией.
"Мы Богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом нужно знать и свой язык", - заключил Токаев.

Об ОДКБ и ЕАЭС

Казахстан не отказывается от своих союзнических обязательств.
"Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из Евразийского экономического союза, из ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы Казахстана, он отмечал в ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиров Путины, что все договоренности по экономическому сотрудничеству остаются в силе.
При этом Казахстан получает уведомления от Запада, что возможны вторичные санкции в отношении республики, поэтому идет "сложная и деликатная работа", рассказал Токаев.
"Я думаю, что Россия справится с трудностями, - отметил он. - Но санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой".

О реформах в Казахстане

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент Токаев заявил, что на данный момент республика пришла к рубежу, когда нужно перейти от суперпрезидентской формулы к парламентской республике с президентской формой правления.
"Я посчитал нужным перейти к цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент, исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и перед своим народом", - сказал Токаев.
Кроме этого, Токаев заявил, что президенту нет необходимости состоять в какой-либо политической партии, поэтому он вышел из рядов партии "Аманат" (бывшая Нур-Отан).

О январских беспорядках

Как считает глава Казахстана, январские события были попыткой государственного переворота. В ходе беспорядков было похищено около 3 тысяч единиц оружия. Половина из них еще находится на руках.
"Следствие продолжается, оно идет достаточно скрупулезно, но в тоже время с большими трудностями. Дело в том, что организаторы и координаторы этих событий вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям", - сказал глава Казахстана.
Токаев также подчеркнул, что специальная группа в Алматы уничтожала все камеры слежения.
"Нападение на Алматы было жестоким по своей сути. Люди подвергались очень изощренным истязаниям. Врачи пострадали, обычные граждане. Было очень много мародеров, которые пришли с больших рынков, базаров. Я уже не говорю о том, что были сожжены два основных административных здания – акимат Алматы и резиденция президента", - напомнил Токаев.
В связи с этим не нужно превращать преступников в национальных героев, считает казахстанский лидер.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, когда жители западных городов республики - Жанаозен и Актау, - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, где началось мародерство. Боевики нападали на государственные учреждения и забирали оружие. В результате погибли 230 человек, среди них – 19 силовиков.
Касым-Жомарту Токаеву предлагали покинуть страну, рассказал сам президент.
"Я ни в коем случае не планировал этого делать. Считал, что я должен находиться здесь до конца. Я все эти дни находился здесь в Акорде (резиденция президента – Sputnik), никуда не выезжал. Более того я ночевал здесь и с самого начала мной было заявлено, что я не собираюсь покинуть столицу", - заключил Токаев.
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