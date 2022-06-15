https://uz.sputniknews.ru/20220615/tokaev-rasskazal-o-podrobnostyax-yanvarskix-besporyadkov-v-kazaxstane-25343968.html

Токаев рассказал о подробностях январских беспорядков в Казахстане

Токаев рассказал о подробностях январских беспорядков в Казахстане

Главное из интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу "Россия 24".

2022-06-15T20:11+0500

2022-06-15T20:11+0500

2022-06-15T20:11+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Казахстан не планирует выходить из состава ЕАЭС и ОДКБ. Об этом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Россия 24".Какие реформы сейчас происходят в Казахстане, каково будущее русского языка в республике и как продвигается следствие по январским беспорядкам? Самые интересные и важные моменты из интервью Токаева – в материале Sputnik.Об отношениях с Россией и русском языкеГоворя о взаимоотношениях с Россией, Касым-Жомарт Токаев заявил, что как глава Казахстана будет делать все возможное для сохранения дружественных отношений с РФ. По его мнению, "русские и казахи должны находиться вместе".Дружба Казахстана и России должна носить вечный характер, также отметил он.Одним из важных связующих элементов между Казахстаном и Россией является русский язык. Как сообщил Токаев, позиции русского языка в республике не претерпели изменений.Русскоязычные школы в Казахстане остались в прежнем объеме, также рассказал Касым-Жомарт Токаев. При этом увеличился спрос на обучение на казахском языке.Токаев напомнил, что без русского языка казахстанцам будет очень сложно, так как географически у страны самая протяженная граница в мире с Россией.Об ОДКБ и ЕАЭСКазахстан не отказывается от своих союзнических обязательств.По словам главы Казахстана, он отмечал в ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиров Путины, что все договоренности по экономическому сотрудничеству остаются в силе.При этом Казахстан получает уведомления от Запада, что возможны вторичные санкции в отношении республики, поэтому идет "сложная и деликатная работа", рассказал Токаев.О реформах в КазахстанеКак сообщает Sputnik Казахстан, президент Токаев заявил, что на данный момент республика пришла к рубежу, когда нужно перейти от суперпрезидентской формулы к парламентской республике с президентской формой правления.Кроме этого, Токаев заявил, что президенту нет необходимости состоять в какой-либо политической партии, поэтому он вышел из рядов партии "Аманат" (бывшая Нур-Отан).О январских беспорядкахКак считает глава Казахстана, январские события были попыткой государственного переворота. В ходе беспорядков было похищено около 3 тысяч единиц оружия. Половина из них еще находится на руках.Токаев также подчеркнул, что специальная группа в Алматы уничтожала все камеры слежения.В связи с этим не нужно превращать преступников в национальных героев, считает казахстанский лидер.Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, когда жители западных городов республики - Жанаозен и Актау, - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, где началось мародерство. Боевики нападали на государственные учреждения и забирали оружие. В результате погибли 230 человек, среди них – 19 силовиков.Касым-Жомарту Токаеву предлагали покинуть страну, рассказал сам президент.Читайте также:

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президент, касым-жомарт токаев, беспорядки, казахстан, интервью, телеканал, россия 24