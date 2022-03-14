https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-uzbekistan-sodeystvuet-kazaxstanu-v-rassledovanii-yanvarskix-sobytiy-v-almaty-23324829.html

Как Узбекистан содействует Казахстану в расследовании январских событий в Алматы

Как Узбекистан содействует Казахстану в расследовании январских событий в Алматы

В Генпрокуратуре Узбекистана рассказали, как происходит взаимодействие с коллегами из Казахстана для расследования виновных в январских беспорядках.

2022-03-14T18:52+0500

2022-03-14T18:52+0500

2022-03-14T18:52+0500

ситуация в казахстане

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана рассказали о сотрудничестве с коллегами из Казахстана по делу о массовых беспорядках в январе прошлого года. О том, как происходит взаимодействие корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.Ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о причастности к январским беспорядкам 19 иностранцев, в том числе 11 граждан Узбекистана. Также в беспорядках участвовали гражданине России (4), Кыргызстана (2), Китая и Таджикистана (по 1). По данным ведомства, они подозреваются в участии в беспорядках, краже. Расследование продолжается.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Раскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в Казахстане >>

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