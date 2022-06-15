https://uz.sputniknews.ru/20220615/uzbekistan-uvelichit-elektronnyy-obmen-tamojennyx-dokumentov-so-stranami-sosedyami-25341335.html

Узбекистан увеличит электронный обмен таможенных документов со странами-соседями

Узбекистан увеличит электронный обмен таможенных документов со странами-соседями

На прошлой неделе республика подписала соглашение с Казахстаномю

2022-06-15T19:08+0500

2022-06-15T19:08+0500

2022-06-15T19:08+0500

узбекистан

общество

документы

казахстан

таможня

электронная система

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Узбекистан подписал соглашение по электронному обмену таможенных документов с Казахстаном. Об этом стало известно в среду на сессии Международного пресс-клуба, посвященной таможенным реформам, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Ибрагимова, на очереди стоит соглашение с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном."К концу года при полном запуске системы мы планируем полную интеграцию электронной системы в работе с соседскими странами", - сказал он.Реформирование таможенной системы Узбекистана продлится до 2023 года. Многие меры по совершенствованию работы таможенной службы уже облегчили процесс проверки и оформления товаров для предпринимателей. Одним из таких примеров является внедрение системы "красных" и "синих" коридоров, считает заместитель председателя Государственного таможенного комитета Илхом Мухторов."Внедрение не только коридоров, но и цифровизации во многом облегчило задачи двум сторонам. Раньше сотрудники таможенной службы вручную вносили информацию деклараций, теперь эта система полностью электронная" - отметил он.Читайте также:Узбекистан и Казахстан увеличат пропускную способность на границе

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узбекистан, документы, казахстан, таможня, электронная система