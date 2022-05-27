https://uz.sputniknews.ru/20220527/uzbekistan-i-kazaxstan-uvelichat-propusknuyu-sposobnost-na-granitse-24836249.html

Узбекистан и Казахстан увеличат пропускную способность на границе

Узбекистан и Казахстан увеличат пропускную способность на границе

Пройти приграничные таможенные посты двух стран будет быстрее и проще.

2022-05-27T17:18+0500

2022-05-27T17:18+0500

2022-05-27T17:18+0500

общество

узбекистан

казахстан

государственный таможенный комитет узбекистана

таможня

граница

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан увеличивают пропускную способность приграничных таможенных постов. Об этом стало известно 26 мая в ходе видеоконференции между таможенными службами Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана. В совещании приняли участие руководители отраслевых и территориальных управлений таможенных служб двух стран, а также приграничных таможенных постов. Участники обсудили текущие проблемы увеличения пропускной способности приграничных таможенных постов, перспективные совместные задачи, реконструкцию и модернизацию таможенных постов. Также рассмотрели вопросы создания удобств для водителей и граждан, перемещающихся через узбекско-казахстанскую границу, уточняет ведомство. По итогам встречи стороны определили меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества с казахстанской стороной, предотвращению образования заторов на таможенных постах, а также реконструкции и модернизации таможенных постов. На сегодняшний день на узбекско-казахстанской границе функционируют 10 таможенных постов и 2 таможенных пункта, которые в среднем пропускают 2700 автотранспортных средств и 7200 пассажиров в сутки, уточняет пресс-служба.Напомним, Казахстан открыл сухопутные границы с Узбекистаном, а также Россией и Кыргызстаном. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции Казахстана. Об этом ведомство сообщило 6 апреля.Также Комиссия сняла ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 либо паспорт вакцинации, признанный 2 государствами, уточняет ведомство.Ранее Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации, сообщила пресс-служба Санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.Читайте также: Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Казахстаном

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узбекистан, казахстан, государственный таможенный комитет узбекистана, таможня, граница