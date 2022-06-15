https://uz.sputniknews.ru/20220615/uzbekskie-palomniki-smogut-vospolzovatsya-uslugami-saudovskoy-kompanii-25336601.html
Узбекские паломники смогут воспользоваться услугами саудовской компании
Узбекские паломники смогут воспользоваться услугами саудовской компании
Саудовская компания предлагает гостиницы и авиаперевозки узбекским паломникам.
2022-06-15T18:24+0500
2022-06-15T18:24+0500
2022-06-15T18:24+0500
туризм
узбекистан
паломничество
саудовская аравия
гостиница
авиаперелет
хадж
умру
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов провел совещание с председателем правления саудовской компании "МАНАЗИЛ" Султаном Ахмадом Бануном. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".В рамках встречи стороны договорились организовать визит представителей саудовской компании в Узбекистан 16 июня, а также провести переговоры с соответствующими министерствами, ведомствами и частными компаниями.Султан Банун подчеркнул, что Саудовская Аравия активно сотрудничает с Узбекистаном уже пять лет, и предложил компании взаимодействовать с узбекской стороной для дальнейшего укрепления этих связей."MANAZIL имеет 30-летний опыт предоставления гостиничных и авиационных услуг иностранным паломникам во время сезонов хаджа и умры. В этом плане у нас эффективное сотрудничество с арабскими государствами Северной Африки. Мы также заинтересованы в налаживании отношений с Узбекистаном. Надеемся, что в ходе нашего визита в Узбекистан мы проведем переговоры с соответствующими организациями и компаниями и достигнем договоренности", - отметил Султан Ахмад Банун.В свою очередь, глава дипмиссии Узбекистана сообщил об инвестиционном и экспортном потенциале республики. В том числе, подробно рассказал о широких перспективах и благоприятных условиях, созданных в Узбекистане за последние годы для иностранных инвесторов и предпринимателей.Читайте также:В Ташкенте обсудили возможности и проблемы паломнического туризма в УзбекистанеУзбекистан вошел в топ-5 популярных направлений для россиян на июньские праздники
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узбекистан, паломничество, саудовская аравия, гостиница, авиаперелет, хадж, умру
Узбекские паломники смогут воспользоваться услугами саудовской компании
Саудовская компания собирается предоставить гостиницы и авиаперевозки узбекским паломникам во время хаджа и умры.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов провел совещание с председателем правления саудовской компании "МАНАЗИЛ" Султаном Ахмадом Бануном. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё"
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В рамках встречи стороны договорились организовать визит представителей саудовской компании в Узбекистан 16 июня, а также провести переговоры с соответствующими министерствами, ведомствами и частными компаниями.
Султан Банун подчеркнул, что Саудовская Аравия активно сотрудничает с Узбекистаном уже пять лет, и предложил компании взаимодействовать с узбекской стороной для дальнейшего укрепления этих связей.
"MANAZIL имеет 30-летний опыт предоставления гостиничных и авиационных услуг иностранным паломникам во время сезонов хаджа и умры. В этом плане у нас эффективное сотрудничество с арабскими государствами Северной Африки. Мы также заинтересованы в налаживании отношений с Узбекистаном. Надеемся, что в ходе нашего визита в Узбекистан мы проведем переговоры с соответствующими организациями и компаниями и достигнем договоренности", - отметил Султан Ахмад Банун.
В свою очередь, глава дипмиссии Узбекистана сообщил об инвестиционном и экспортном потенциале республики. В том числе, подробно рассказал о широких перспективах и благоприятных условиях, созданных в Узбекистане за последние годы для иностранных инвесторов и предпринимателей.