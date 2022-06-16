https://uz.sputniknews.ru/20220616/ao-uzbekiston-temir-yullari-obyavilo-datu-nachala-marshruta-v-volgograd-25352961.html
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала маршрута в Волгоград
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала маршрута в Волгоград
Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2996 км. Время в пути — 60 часов.
2022-06-16T09:54+0500
2022-06-16T09:54+0500
2022-06-16T09:54+0500
общество
ташкент
волгоград
самара
движение поездов
поезд
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Между Ташкентом и Волгоградом запускают пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Поезда будут курсировать с 25 июня:Пассажирский поезд №324/323 по маршруту "Ташкент – Волгоград – Ташкент" состоит из 11 вагонов: 3 купе, 7 плацкартных и вагона-ресторана.Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2 996 км. Время в пути — 60 часов.Также с 23 июня начнут курсировать поезд №5/6 "Ташкент – Самара" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям).Расстояние от Ташкента до Самары по железной дороге составляет 2 271 км. Время в пути — 48 часов.Читайте также:Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с КазахстаномАэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент
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ташкент, волгоград, самара, движение поездов, поезд
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала маршрута в Волгоград
Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2 996 км. Время в пути — 60 часов.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Между Ташкентом и Волгоградом запускают пассажирский поезд. Об этом сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Поезда будут курсировать с 25 июня:
из Ташкента по субботам в 23.58 и прибывать в Волгоград во вторник в 09.56 часов;
отправление из Волгограда — во вторник в 19.59 часов, прибытие в Ташкент — в пятницу в 06.54.
Пассажирский поезд №324/323 по маршруту "Ташкент – Волгоград – Ташкент" состоит из 11 вагонов: 3 купе, 7 плацкартных и вагона-ресторана.
Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2 996 км. Время в пути — 60 часов.
Также с 23 июня начнут курсировать поезд №5/6 "Ташкент – Самара" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям).
Расстояние от Ташкента до Самары по железной дороге составляет 2 271 км. Время в пути — 48 часов.