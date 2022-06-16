https://uz.sputniknews.ru/20220616/ao-uzbekiston-temir-yullari-obyavilo-datu-nachala-marshruta-v-volgograd-25352961.html

АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала маршрута в Волгоград

АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала маршрута в Волгоград

Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2996 км. Время в пути — 60 часов.

2022-06-16T09:54+0500

2022-06-16T09:54+0500

2022-06-16T09:54+0500

общество

ташкент

волгоград

самара

движение поездов

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25171010_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15a6497514f6f6ca336735e811807f26.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Между Ташкентом и Волгоградом запускают пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Поезда будут курсировать с 25 июня:Пассажирский поезд №324/323 по маршруту "Ташкент – Волгоград – Ташкент" состоит из 11 вагонов: 3 купе, 7 плацкартных и вагона-ресторана.Расстояние от Ташкента до Волгограда по железной дороге составляет 2 996 км. Время в пути — 60 часов.Также с 23 июня начнут курсировать поезд №5/6 "Ташкент – Самара" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям).Расстояние от Ташкента до Самары по железной дороге составляет 2 271 км. Время в пути — 48 часов.Читайте также:Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с КазахстаномАэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент

ташкент

волгоград

самара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, волгоград, самара, движение поездов, поезд