https://uz.sputniknews.ru/20220616/eaes-obespechit-sebya-jiznenno-vajnymi-medikamentami-25347251.html
ЕАЭС обеспечит себя жизненно важными медикаментами
ЕАЭС обеспечит себя жизненно важными медикаментами
На ПМЭФ обсудили обеспечение ЕАЭС лекарствами.
2022-06-16T08:29+0500
2022-06-16T08:29+0500
2022-06-16T09:38+0500
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медикаменты
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Страны ЕАЭС смогут обеспечить себя всеми необходимыми лекарственными средствами. Об этом на ПФЭМ рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.За последние несколько лет Россия научилась быстро работать и выводить эффективную, качественную и безопасную медицинскую продукцию на рынок. Созданная система контроля качества лекарств продемонстрировала высокий результат, считает Фисенко.У России в арсенале есть вся необходимая продукция. Из 809 жизненно важных лекарственных средств около 80% может производиться на территории РФ.Также он отметил, что цена – одно из главных преимуществ препаратов ЕАЭС. Продукция союза подходит и под международные требования. У лекарственного рынка ЕАЭС есть потенциал для роста и не только внутри союза, но и за его пределами.На вопрос о бренде союза Фисенко ответил, что бренд "Сделано в ЕАЭС" однозначно имеет будущее.Читайте также:Казахстан продлит квоты на пшеницу и мукуШОС расширяется: рассматриваются заявки от 10 стран
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еаэс, медикаменты
ЕАЭС обеспечит себя жизненно важными медикаментами
08:29 16.06.2022 (обновлено: 09:38 16.06.2022)
На XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили возможность обеспечения стран-членов ЕАЭС лекарствами.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Страны ЕАЭС смогут обеспечить себя всеми необходимыми лекарственными средствами. Об этом на ПФЭМ рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
За последние несколько лет Россия научилась быстро работать и выводить эффективную, качественную и безопасную медицинскую продукцию на рынок. Созданная система контроля качества лекарств продемонстрировала высокий результат, считает Фисенко.
У России в арсенале есть вся необходимая продукция. Из 809 жизненно важных лекарственных средств около 80% может производиться на территории РФ.
"Мы видим, что наша отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных препаратов, порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов", — заявил замминистра здравоохранения РФ.
Также он отметил, что цена – одно из главных преимуществ препаратов ЕАЭС. Продукция союза подходит и под международные требования. У лекарственного рынка ЕАЭС есть потенциал для роста и не только внутри союза, но и за его пределами.
На вопрос о бренде союза Фисенко ответил, что бренд "Сделано в ЕАЭС" однозначно имеет будущее.