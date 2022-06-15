https://uz.sputniknews.ru/20220615/kazaxstan-prodlit-kvoty-na-pshenitsu-i-muku-25323317.html

Казахстан продлит квоты на пшеницу и муку

Казахстан продлит квоты на пшеницу и муку

Для обеспечения безопасности продлят квоты на экспорт сельхозпродукции

2022-06-15T15:21+0500

2022-06-15T15:21+0500

2022-06-15T15:21+0500

в мире

квота

казахстан

нур-султан

пшеница

мука

сельхозпродукция

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18359259_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3b8890d6809daaa99b914867c409313f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Нур-Султан решил продолжить квотирование экспорта муки и пшеницы до 30 сентября, сообщило Министерство сельского хозяйства Казахстана.Решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности республики. Власти страны уже осуществляют меры по утверждению порядка квотирования сельскохозяйственной продукции."Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - написано в сообщении на сайте министерства.Напомним: в апреле Казахстан ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки до 15 июня, однако в начале июня принял решение продлить квоты до 1 сентября. Квота на экспорт пшеницы составила 1 млн тонн, муки - 300 тыс. тонн. Взамен сельхозпроизводители должны были поставить 10% продукции на внутренний рынок по фиксированной низкой цене.Ранее сообщалось, что в Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане.Читайте также:Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлебУзбекская сельхозпродукция перейдет на международные стандарты качества

нур-султан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

квота, казахстан, нур-султан, пшеница, мука, сельхозпродукция, экспорт