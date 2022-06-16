https://uz.sputniknews.ru/20220616/molodye-politiki-i-blogery-smogut-poexat-v-rf-po-programme-novoe-pokolenie-25358333.html
Молодые политики и блогеры смогут поехать в РФ по программе "Новое поколение"
Молодые политики и блогеры смогут поехать в РФ по программе "Новое поколение"
Организаторы конкурса оплатят перелет и пребывание участников мероприятия.
2022-06-16T12:58+0500
2022-06-16T12:58+0500
2022-06-16T12:58+0500
культура
конкурс
политик
блогер
россия
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отбора молодых иностранцев для участия в краткосрочных поездках в Россию в рамках программы "Новое поколение". Об этом заявило в своем Telegram-канале представительство Россотрудничества в Узбекистане.Конкурсный отбор открыт на Международный молодёжный фестиваль "Манжерок", который стартует 4-10 июля в с. Манжерок, Республика Алтай (РФ). Заявку на участие можно подать до 20 июня этого года.Международный молодежный фестиваль "Манжерок — проект, направленный на объединение молодых политических лидеров из стран Евразии.Пройти отбор на фестиваль могут лица от 25 до 35 лет включительно и при этом еще не участвовавшие в программе "Новое поколение".Для участия необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на *выбранное событие*", а также рекомендательное письмо, список достижений и публикаций, при их наличии, на почту: uzb.rcnk@yandex.ruОрганизаторы конкурса оплатят перелет и пребывание участников мероприятия.Россотрудничество реализует программу "Новое поколение" с 2011 года.Это краткосрочные ознакомительные поездки в Россию для молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов зарубежных стран. Программа "Новое поколение" утверждена специальным указом президента РФ.Ежегодно более 1000 молодых лидеров в возрасте от 25 до 35 лет посещают Россию, чтобы установить профессиональные контакты, выстроить долгосрочные партнерские отношения с российскими государственными и негосударственными структурами, молодежными и общественными организациями.Читайте также:Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 годаУзбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане
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конкурс, политик, блогер, россия, мероприятие
Молодые политики и блогеры смогут поехать в РФ по программе "Новое поколение"
Организаторы конкурса оплатят перелет и пребывание участников мероприятия.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отбора молодых иностранцев для участия в краткосрочных поездках в Россию в рамках программы "Новое поколение".
Об этом заявило в своем Telegram-канале
представительство Россотрудничества в Узбекистане.
Конкурсный отбор открыт на Международный молодёжный фестиваль "Манжерок", который стартует 4-10 июля в с. Манжерок, Республика Алтай (РФ). Заявку на участие можно подать до 20 июня этого года.
Международный молодежный фестиваль "Манжерок — проект, направленный на объединение молодых политических лидеров из стран Евразии.
"Мероприятие соберет более 150 молодых политиков, общественников, блогеров из 20 стран и возродит легендарный фестиваль 1966 года для международного сотрудничества и диалога молодых политических лидеров России и стран Евразии", - говорится в сообщении.
Пройти отбор на фестиваль могут лица от 25 до 35 лет включительно и при этом еще не участвовавшие в программе "Новое поколение".
Для участия необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на *выбранное событие*", а также рекомендательное письмо, список достижений и публикаций, при их наличии, на почту: uzb.rcnk@yandex.ru
Организаторы конкурса оплатят перелет и пребывание участников мероприятия.
Россотрудничество реализует программу "Новое поколение" с 2011 года.
Это краткосрочные ознакомительные поездки в Россию для молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов зарубежных стран. Программа "Новое поколение" утверждена специальным указом президента РФ.
Ежегодно более 1000 молодых лидеров в возрасте от 25 до 35 лет посещают Россию, чтобы установить профессиональные контакты, выстроить долгосрочные партнерские отношения с российскими государственными и негосударственными структурами, молодежными и общественными организациями.