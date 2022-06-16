https://uz.sputniknews.ru/20220616/noshenie-galstukov-mojet-privesti-k-insultu--vrach--25385095.html
Ношение галстуков может привести к инсульту – врач
Ношение галстуков может привести к инсульту – врач
Галстук может вызвать плохое кровоснабжение мозга.
2022-06-16T23:00+0500
2022-06-16T23:00+0500
2022-06-16T23:00+0500
это интересно
врач
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В летний период туго затянутый галстук может вызвать инсульт, рассказал врач - кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.В жаркое время года лучше отказаться от галстуков, советует кардиолог. Сильно затянутый аксессуар может нарушить кровоснабжение головного мозга.Хорошев отметил, что жаркая погода способствует сгущению крови, а это увеличивает риск развития тромбов.Читайте также:Как выбрать хорошее мороженое – диетологЭксперт: от алкоголя толстеют
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врач
Ношение галстуков может привести к инсульту – врач
Стильный мужской аксессуар может стать причиной плохого кровоснабжение мозга. Подробности в нашем материале.
В летний период туго затянутый галстук может вызвать инсульт, рассказал врач - кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.
В жаркое время года лучше отказаться от галстуков, советует кардиолог. Сильно затянутый аксессуар может нарушить кровоснабжение головного мозга.
"Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведет к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отек внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт", – объяснил врач.
Хорошев отметил, что жаркая погода способствует сгущению крови, а это увеличивает риск развития тромбов.