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https://uz.sputniknews.ru/20220616/pochti-vse-evropeyskie-klienty-gazproma-oplachivayut-gaz-v-rublyax--novak-25379474.html
Почти все европейские клиенты "Газпрома" оплачивают газ в рублях — Новак
Почти все европейские клиенты "Газпрома" оплачивают газ в рублях — Новак
Большинство западных клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях.
2022-06-16T19:33+0500
2022-06-16T19:33+0500
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газ
рубль
газпром
европа
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Практически весь объем газа, который "Газпром" отправляет в Европу, уже оплачивается в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены оказались российские активы на сотни миллиардов долларов.В ответ на это Россия с 1 апреля ввела новую схему оплаты трубопроводного газа, поставляемого недружественным странам. Так, валютные платежи теперь должны конвертироваться в рубли на счетах в Газпромбанке. По словам Владимира Путина, отказ платить в рублях будет считаться невыполнением контрактных обязательств.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Читайте также:СМИ: нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в ГерманииВ Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
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газ, рубль, газпром, европа

Почти все европейские клиенты "Газпрома" оплачивают газ в рублях — Новак

19:33 16.06.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ А. Новак провёл заседание Федерального штаба по газификации
Заместитель председателя правительства РФ А. Новак провёл заседание Федерального штаба по газификации - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Подавляющее большинство западных клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Практически весь объем газа, который "Газпром" отправляет в Европу, уже оплачивается в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.
"Те (клиенты в Европе. — Прим. ред.), кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления <...> примерно процент 90-95", — заявил замглавы правительства.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены оказались российские активы на сотни миллиардов долларов.
В ответ на это Россия с 1 апреля ввела новую схему оплаты трубопроводного газа, поставляемого недружественным странам. Так, валютные платежи теперь должны конвертироваться в рубли на счетах в Газпромбанке. По словам Владимира Путина, отказ платить в рублях будет считаться невыполнением контрактных обязательств.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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