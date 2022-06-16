https://uz.sputniknews.ru/20220616/pochti-vse-evropeyskie-klienty-gazproma-oplachivayut-gaz-v-rublyax--novak-25379474.html

Почти все европейские клиенты "Газпрома" оплачивают газ в рублях — Новак

Почти все европейские клиенты "Газпрома" оплачивают газ в рублях — Новак

Большинство западных клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях.

2022-06-16T19:33+0500

2022-06-16T19:33+0500

2022-06-16T19:33+0500

россия

газ

рубль

газпром

европа

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Практически весь объем газа, который "Газпром" отправляет в Европу, уже оплачивается в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены оказались российские активы на сотни миллиардов долларов.В ответ на это Россия с 1 апреля ввела новую схему оплаты трубопроводного газа, поставляемого недружественным странам. Так, валютные платежи теперь должны конвертироваться в рубли на счетах в Газпромбанке. По словам Владимира Путина, отказ платить в рублях будет считаться невыполнением контрактных обязательств.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Читайте также:СМИ: нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в ГерманииВ Чехии считают, что Россию радуют западные санкции

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газ, рубль, газпром, европа