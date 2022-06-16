https://uz.sputniknews.ru/20220616/sbejavshie-jenschiny-rasskazali-ob-inostrannyx-naemnikax-na-zavode-azot--video-25377452.html

Сбежавшие женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе "Азот" — видео

Сбежавшие женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе "Азот" — видео

На химзаводе "Азот" в Северодонецке находится много иностранцев-наемников.

2022-06-16T19:12+0500

2022-06-16T19:12+0500

2022-06-16T19:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

завод

украина

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На химическом заводе "Азот" в Северодонецке, который захватили украинские националисты, находится очень много иностранцев-наемников, рассказали РИА Новости мирные жители, которые смогли убежать из бомбоубежища комбината.Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в подвале у второй проходной "Азота" два месяца (с 5 апреля) после того, как в их дом попал снаряд.На заводе она обратила внимание на иностранных боевиков.Иностранные и украинские силовики не разрешали мирным гражданам уходить из подвалов.Родственников мужчин Анны и Алины, которые пытались доставить им продукты, на "Азот" тоже не пустили. Но 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось убежать.Им пришлось уходить с завода пешком вместе с детьми. "У меня двое детей, у Алины — ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли", — добавила Анна.На данный момент они остановились в соседнем селе Новая Астрахань.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На прошедшей неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении жилых кварталов города.В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирных жителей с территории "Азота" открыла гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в ЛНР. Но украинские силовики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По сообщению Минобороны РФ, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портовSRF: швейцарцы устали от украинских беженцев

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завод, украина