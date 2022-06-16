https://uz.sputniknews.ru/20220616/zaxarova-vashington-mojet-sodeystvovat-razblokirovke-ukrainskix-portov--25366234.html

Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портов

Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портов

США могут помочь Киеву, но не делают этого.

2022-06-16T16:47+0500

2022-06-16T16:47+0500

2022-06-16T15:02+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Белый дом мог бы предпринять меры по разминированию украинских портов, но по какой-то неизвестной причине этого не делают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. Об этом сообщает РИА Новости.Блокировка зерна произошла из-за минирования морских акваторий Киевом. Если украинцы разминируют воды, то продукция сможет выйти из черноморских портов. Захарова отметила, что действия Украины контролируются из США.Напомним: В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Ранее на полях форума выступил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он рассказал, что ЕАЭС сможет обеспечить себя всеми необходимыми лекарственными средствами.Читайте также:"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило КиевПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 июня

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вашингтон, мария захарова, сша, украина, киев