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Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портов
Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портов
США могут помочь Киеву, но не делают этого.
2022-06-16T16:47+0500
2022-06-16T16:47+0500
2022-06-16T15:02+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Белый дом мог бы предпринять меры по разминированию украинских портов, но по какой-то неизвестной причине этого не делают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. Об этом сообщает РИА Новости.Блокировка зерна произошла из-за минирования морских акваторий Киевом. Если украинцы разминируют воды, то продукция сможет выйти из черноморских портов. Захарова отметила, что действия Украины контролируются из США.Напомним: В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Ранее на полях форума выступил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он рассказал, что ЕАЭС сможет обеспечить себя всеми необходимыми лекарственными средствами.Читайте также:"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило КиевПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 июня
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Захарова: Вашингтон может содействовать разблокировке украинских портов
МИД РФ сообщило, что США могли бы помочь Киеву разблокировать черноморские порты, однако не делают этого.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Белый дом мог бы предпринять меры по разминированию украинских портов, но по какой-то неизвестной причине этого не делают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. Об этом сообщает РИА Новости
.
Блокировка зерна произошла из-за минирования морских акваторий Киевом. Если украинцы разминируют воды, то продукция сможет выйти из черноморских портов. Захарова отметила, что действия Украины контролируются из США.
"Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- объяснила Захарова.
Напомним: В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум.
Ранее на полях форума выступил
первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он рассказал, что ЕАЭС сможет обеспечить себя всеми необходимыми лекарственными средствами.