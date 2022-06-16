https://uz.sputniknews.ru/20220616/shaurmu-nazvali-samym-poleznym-fastfudom-25347619.html

Шаурму назвали самым полезным фастфудом

Шаурму назвали самым полезным фастфудом

Эксперты рассказали, в шаурме есть один вредный ингредиент.

2022-06-16T07:00+0500

2022-06-16T07:00+0500

2022-06-16T07:00+0500

это интересно

шаурма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25347461_0:270:3078:2001_1920x0_80_0_0_659777fb9051735949ee5426a2feec7d.jpg

О пользе и вреде популярного блюда рассказали в беседе с Lenta.ru диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог Александра Лысенкова.По мнению диетолога, шаурму можно считать сбалансированным блюдом из-за ее состава. В нее входит мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, следовательно, и необходимые для организма белки, жиры, клетчатка.При это важно учитывать, что некоторые продукты увеличивают в разы жирность и калорийность блюда. Соус – самый вредный ингредиент, так как содержит искусственные добавки, уксус и сахар. По мнению специалистов, намного полезнее приготовить шаурму с домашним соусом из безопасных ингредиентов.При покупке блюда в магазинах или в точках быстрого питания предпочтение лучше отдавать шаурме с курицей, тонким лавашом, а также с небольшим количеством соуса и других вредных ингредиентов, считают специалисты.Читайте также:Как выбрать вкусную клубнику – экспертКоролева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шаурма