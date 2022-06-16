https://uz.sputniknews.ru/20220616/shaurmu-nazvali-samym-poleznym-fastfudom-25347619.html
Шаурму назвали самым полезным фастфудом
Шаурму назвали самым полезным фастфудом
Эксперты рассказали, в шаурме есть один вредный ингредиент.
2022-06-16T07:00+0500
2022-06-16T07:00+0500
2022-06-16T07:00+0500
это интересно
шаурма
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О пользе и вреде популярного блюда рассказали в беседе с Lenta.ru диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог Александра Лысенкова.По мнению диетолога, шаурму можно считать сбалансированным блюдом из-за ее состава. В нее входит мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, следовательно, и необходимые для организма белки, жиры, клетчатка.При это важно учитывать, что некоторые продукты увеличивают в разы жирность и калорийность блюда. Соус – самый вредный ингредиент, так как содержит искусственные добавки, уксус и сахар. По мнению специалистов, намного полезнее приготовить шаурму с домашним соусом из безопасных ингредиентов.При покупке блюда в магазинах или в точках быстрого питания предпочтение лучше отдавать шаурме с курицей, тонким лавашом, а также с небольшим количеством соуса и других вредных ингредиентов, считают специалисты.Читайте также:Как выбрать вкусную клубнику – экспертКоролева узбекского дастархана: рецепт настоящей алатской самсы
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шаурма
Шаурму назвали самым полезным фастфудом
Эксперты рассказали, что в шаурме есть только один вредный ингредиент.
О пользе и вреде популярного блюда рассказали в беседе с Lenta.ru
диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог Александра Лысенкова.
По мнению диетолога, шаурму можно считать сбалансированным блюдом из-за ее состава. В нее входит мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, следовательно, и необходимые для организма белки, жиры, клетчатка.
"И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее", — объяснила Плотникова.
При это важно учитывать, что некоторые продукты увеличивают в разы жирность и калорийность блюда. Соус – самый вредный ингредиент, так как содержит искусственные добавки, уксус и сахар. По мнению специалистов, намного полезнее приготовить шаурму с домашним соусом из безопасных ингредиентов.
"Тогда будет и вкусно, и полезно!" — поделилась мнением нутрициолог.
При покупке блюда в магазинах или в точках быстрого питания предпочтение лучше отдавать шаурме с курицей, тонким лавашом, а также с небольшим количеством соуса и других вредных ингредиентов, считают специалисты.