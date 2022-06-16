https://uz.sputniknews.ru/20220616/skolko-chelovek-v-mire-ne-umeyut-chitat-i-pisat--25375270.html

Сколько человек в мире не умеют читать и писать?

Сколько человек в мире не умеют читать и писать?

Большую часть неграмотных представляют женщины.

2022-06-16T17:29+0500

2022-06-16T17:29+0500

2022-06-16T17:29+0500

культура

юнеско

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Масштаб мировой неграмотности назвала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле на международной конференции по образованию взрослых. Об этом сообщает РИА Новости. В мире 770 миллионов неграмотных людей, которые не умеют писать и читать. В некоторых точках планеты все еще нет доступа к образованию.Необходимо продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для взрослых, отметила в своей речи гендиректор.В Марракеше проходит VII международная конференция по образованию. На мероприятии обсуждают способы расширения возможностей образования для взрослых во всем мире.Читайте также:Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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юнеско