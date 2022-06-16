Сколько человек в мире не умеют читать и писать?
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Большую часть неграмотного населения планеты представляют женщины.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Масштаб мировой неграмотности назвала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле на международной конференции по образованию взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.
В мире 770 миллионов неграмотных людей, которые не умеют писать и читать. В некоторых точках планеты все еще нет доступа к образованию.
"Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 миллионах взрослых, которые не умеют читать или писать, две трети из которых — женщины",— высказалась Одри Азуле.
Необходимо продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию для взрослых, отметила в своей речи гендиректор.
В Марракеше проходит VII международная конференция по образованию. На мероприятии обсуждают способы расширения возможностей образования для взрослых во всем мире.
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