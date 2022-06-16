https://uz.sputniknews.ru/20220616/stroyki-v-rossii-vospolnili-nedostatok-migrantov-25384191.html

Стройки в России восполнили недостаток мигрантов

Стройки в России восполнили недостаток мигрантов

Минстрой РФ собирается расширить меры по привлечению рабочих из других государств.

2022-06-16T20:54+0500

2022-06-16T20:54+0500

2022-06-16T20:54+0500

миграция

мигранты

россия

стройка

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российские компании уже не жалуются на нехватку иностранных рабочих на строительных площадках. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.Он рассказал, что в ведомство больше не поступают сообщения, связанные с дефицитом трудовых мигрантов."В стабильном режиме Минстрой отрабатывает те пандемийные меры, которые были ранее озвучены. При этом у нас нет жестких обращений (по дефициту рабочей силы - прим. ред.)", - сказал Файзуллин.Он заявил, что на фоне санкций Запада министерство будет рассматривать новые возможности привлечения иностранных работников. Министр добавил, что в дальнейшем на стройки РФ могут устроиться индийские специалисты.Межведомственная рабочая группа правительства "очень четко работает в отношении мигрантов из Узбекистана и Таджикистана", сообщил Файзуллин в разговоре с РИА Недвижимость.Напомним: в строительной отрасли России после эпидемии COVID-19 продолжительное время наблюдался недостаток кадров. Это произошло в связи с закрытием границ и отсутствием возможности привлечь мигрантов из-за рубежа.Минстрой РФ оценивал дефицит рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек.Читайте также:Узбекским мигрантам дадут "зеленый свет"Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

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мигранты, россия, стройка