https://uz.sputniknews.ru/20220616/sud-opravdal-eks-prezidenta-kyrgyzstana-atambaeva-po-dvum-ugolovnym-delam-25378414.html

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Атамбаева по двум уголовным делам

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Атамбаева по двум уголовным делам

Подробности с судебного заседания по делу бывшего президента Кыргызстана - в нашем материале.

2022-06-16T18:51+0500

2022-06-16T18:51+0500

2022-06-16T18:51+0500

в мире

кыргызстан

суд

атамбаев

алмазбек атамбаев

президент

судебное заседание

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам: о злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и о незаконной выдаче паспортов иностранцам. Решение вынес председательствующий судья Мирлан Термечиков, сообщает РИА Новости.В суде предупредили, что данный приговор может быть обжалован в Бишкекском городском суде в течение 30 суток со дня оглашения.Известно, что ни один из допрошенных в суде и на следствии свидетелей по делу о выдаче паспортов десяти гражданам Турции не дали показания, которые изобличили бы Атамбаева в коррупции или умышленном использовании служебного положения вопреки интересам службы.Судом установил, что Атамбаеву не было известно о наличии каких-либо нарушений законодательства, когда рассматривался вопрос о принятии иностранцев в кыргызское гражданство.Что касается дела о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", суд установил несостоятельность предъявленных обвинений в злоупотреблении должностным положением.Согласно судебному постановлению бывший президент страны не выходил за рамки своих конституционных полномочий, и его действия в рамках дела не противоречили действующему на тот момент законодательству и не имели прямой причинной связи с наступившими в дальнейшем вредными последствиями в виде причинения материального ущерба.Преступный сговор Атамбаева с другими должностными лицами также не был доказан.Напомним: Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.В данное время экс-лидер Кыргызстана находится под стражей. Он отбывает 11-летний срок по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.Читайте также:

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