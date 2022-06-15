https://uz.sputniknews.ru/20220615/itogi-peregovorov-kyrgyzstana-i-tadjikistana-posle-perestrelki-na-granitse-25337843.html

Итоги переговоров Кыргызстана и Таджикистана после перестрелки на границе

Итоги переговоров Кыргызстана и Таджикистана после перестрелки на границе

Итоги переговоров после инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана.

2022-06-15T20:31+0500

2022-06-15T20:31+0500

2022-06-15T20:31+0500

в мире

таджикистан

кыргызстан

граница

итоги

переговоры

перестрелка

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Пограничная служба Кыргызстана рассказала об итогах переговоров, которые состоялись после перестрелки на границе с Таджикистаном.Переговоры проходили 14 июня в три этапа.Первая встреча состоялась с пограничными представителями Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Согдийскому участку. Стороны обсудили свои претензии по инциденту.Позже прошла вторая встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению, Таджикистана по Исфаринскому направлению, а также начальников пограничных застав двух стран. Начальники пограничных застав определили задачи по недопущению обострения обстановки на границе и урегулированию инцидента.Далее состоялась третья встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенской области и Таджикистана по Согдийской области с участием правоохранительных органов республик.По итогам переговоров приняты следующие решения:В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикской границе отслеживается.Напомним: 14 июня около 06.00 по местному времени на таджикско-кыргызской границе между военными почти два часа шла перестрелка с применением минометов и гранатометов. Есть погибший. Читайте также:Есть погибший и раненые из-за перестрелки на границе Кыргызстана и ТаджикистанаSabah: турецкие военные готовы к началу новой военной операции в Сирии

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таджикистан, кыргызстан, граница, итоги, переговоры, перестрелка