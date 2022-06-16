https://uz.sputniknews.ru/20220616/uzbekistan-postroit-generatsiyu-vozobnovlyaemyx-istochnikov-energii-na-8-gvt---aripov-25365163.html

Узбекистан построит генерацию возобновляемых источников энергии на 8 ГВт – Арипов

Узбекистан построит генерацию возобновляемых источников энергии на 8 ГВт – Арипов

В Узбекистане появятся солнечные электростанции и ветровые электростанции.

2022-06-16T15:20+0500

2022-06-16T15:20+0500

2022-06-16T15:20+0500

узбекистан

электроэнергия

производство энергии

электростанция

солнечная электростанция

ветряная электростанция

абдулла арипов

общество

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан в ближайшие годы собирается построить генерацию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью более 8 ГВт, сообщил в четверг премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает РИА Новости.Премьер Узбекистана отметил, что страна планирует увеличить к 2030 году долю ВИЭ до 25% в общем объеме производства электроэнергии в республике.По словам Арипова, правительство решило перевести до конца 2022 года все государственные учреждения и компании на возобновляемые источники энергии. Также вводятся нормы по обязательному внедрению альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий в строительстве социальных, инфраструктурных и жилищных объектов в рамках реализуемых госпрограмм."Вместе с тем нужно эффективнее управлять природными ресурсами, принять меры по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов… "Зеленый переход не должен создавать шоков для развивающихся экономик и уязвимых слоев населения", - заключил премьер.В энергосистеме Узбекистана в настоящее время функционируют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в частности, общая мощность 11 тепловых электростанций - 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана около 90% сейчас занимают нефть и газ. В то же время потенциал ВИЭ Узбекистана составляет около 51 млрд тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 млрд тонн нефтяного эквивалента. За последний год в стране построили две солнечные станции общей мощностью 200 МВт.Читайте также:В Узбекистане запустили шесть новых электростанцийУзбекистан закупит электричество с Рогунской ГЭС в Таджикистане

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узбекистан, электроэнергия, производство энергии, электростанция, солнечная электростанция, ветряная электростанция, абдулла арипов