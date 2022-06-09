https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-uzbekistane-zapustili-shest-novyx-elektrostantsiy--25157430.html
В Узбекистане запустили шесть новых электростанций
В Узбекистане запустили шесть новых электростанций
Седьмая по счету ТЭС мощностью в 220 МВт строится в Хавасском районе Сырдарьинской области.
2022-06-09T13:53+0500
2022-06-09T13:53+0500
2022-06-09T13:53+0500
общество
электростанция
тэс
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. В Узбекистане с начала годы запустили пять новых тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью в 1154 МВт и солнечную фотоэлектрическую станцию (ФЭС) в 100 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.Новые станции построили: Во время строительства новых электростанций создано 3260 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию – еще 445 новых рабочих мест.Помимо того, до конца текущего года в Хавасском районе Сырдарьинской области запустят еще одну ТЭС (220 МВт).Напомним, в энергетических проектах Узбекистана активное участие также принимает Россия. В феврале российская энергомашиностроительная компания АО "Силовые машины" объявила о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 мегаватт.До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3 416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане, без учета Фархадской ГЭС, мощностью 275 МВт и стоимостью €138,4 млн.В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области — Пскемскую ГЭС.Читайте также: На социальную инфраструктуру в Кашкадарье потратят 360 млрд сумов
сырдарьинская область
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электростанция, тэс, сырдарьинская область
В Узбекистане запустили шесть новых электростанций
Седьмая по счету ТЭС мощностью в 220 МВт строится в Хавасском районе Сырдарьинской области.
ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik.
В Узбекистане с начала годы запустили пять новых тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью в 1154 МВт и солнечную фотоэлектрическую станцию (ФЭС) в 100 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.
в Бухарском районе Бухарской области - газопоршневая ТЭС (270 МВт);
в Янгиарыкском районе Хорезмской области – ТЭС (174 МВт);
в Нурабадском районе Самаркандской области – солнечная фотоэлектрическая станция (100 мегаватт).
в Кибрайском районе Ташкентской области запустили сразу три объекта. Это парогазовая установка (240 МВт); газопоршневая ТЭС (230 МВт); ТЭС (240 МВт);
Во время строительства новых электростанций создано 3260 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию – еще 445 новых рабочих мест.
Помимо того, до конца текущего года в Хавасском районе Сырдарьинской области запустят еще одну ТЭС (220 МВт).
Напомним, в энергетических проектах Узбекистана активное участие также принимает Россия. В феврале российская энергомашиностроительная компания АО "Силовые машины" объявила
о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 мегаватт.
До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3 416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".
Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане, без учета Фархадской ГЭС, мощностью 275 МВт и стоимостью €138,4 млн.
В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области — Пскемскую ГЭС.