https://uz.sputniknews.ru/20220616/uzbekistan-predstavil-svoi-turisticheskie-vozmojnosti-v-krasnoyarske-25359285.html
Узбекистан представил свои туристические возможности в Красноярске
Узбекистан представил свои туристические возможности в Красноярске
Посетителям рассказали о разных видах туризма в Узбекистане.
2022-06-16T12:37+0500
2022-06-16T12:37+0500
2022-06-16T12:37+0500
общество
узбекистан
туризм
красноярск
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в России провело презентацию туристических возможностей страны в Красноярске. Об этом сообщает информационное агентство Дунё.Мероприятие было организовано в рамках IV Сибирского туристического форума в целях содействия масштабным реформам в сфере туризма, которые проводятся в Узбекистане и направлены на увеличение потока иностранных туристов. Также одной из целей мероприятия было информирование россиян об условиях, созданных для туристов в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.В форуме приняли участие руководители местных государственных и общественных организаций Красноярского края, Свердловской, Томской, Мурманской областей, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа, представители ряда туристических компаний, а также дипломатических миссий Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.В рамках презентации был показан фильм “Путешествие в Узбекистан”, снятый Министерством туризма и культурного наследия.Кроме этого посетителям рассказали о возможностях агротуризма, экотуризма, археологического, а также и паломнического туризма в Узбекистане.Также на мероприятии выступил руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров. Он отметил, что что в Узбекистане есть древние города с богатой историей и неповторимой красотой, которые должен посетить каждый путешественник. Захаров призвал участников мероприятия посетить Узбекистан и насладиться богатым культурным наследием узбекского народа.Читайте также:
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узбекистан, туризм, красноярск
Узбекистан представил свои туристические возможности в Красноярске
Посетителям рассказали о разных видах туризма в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Генеральное консульство Узбекистана в России провело презентацию туристических возможностей страны в Красноярске. Об этом сообщает информационное агентство Дунё
.
Мероприятие было организовано в рамках IV Сибирского туристического форума в целях содействия масштабным реформам в сфере туризма, которые проводятся в Узбекистане и направлены на увеличение потока иностранных туристов. Также одной из целей мероприятия было информирование россиян об условиях, созданных для туристов в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
В форуме приняли участие руководители местных государственных и общественных организаций Красноярского края, Свердловской, Томской, Мурманской областей, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа, представители ряда туристических компаний, а также дипломатических миссий Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.
В рамках презентации был показан фильм “Путешествие в Узбекистан”, снятый Министерством туризма и культурного наследия.
Кроме этого посетителям рассказали о возможностях агротуризма, экотуризма, археологического, а также и паломнического туризма в Узбекистане.
Также на мероприятии выступил руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров. Он отметил, что что в Узбекистане есть древние города с богатой историей и неповторимой красотой, которые должен посетить каждый путешественник. Захаров призвал участников мероприятия посетить Узбекистан и насладиться богатым культурным наследием узбекского народа.