https://uz.sputniknews.ru/20220616/vzryv-na-ximzavode-v-almalyke--podrobnosti--25362429.html
Взрыв на химзаводе в Алмалыке – подробности
Взрыв на химзаводе в Алмалыке – подробности
Пострадал один человек. Ему оказана необходимая помощь.
2022-06-16T14:37+0500
2022-06-16T14:37+0500
2022-06-16T15:52+0500
происшествия
взрыв
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Взрыв прогремел вечером 15 июня в цехе предприятия Maxam Uzbekistan на территории "Аммофос-Максам" в Алмалыке, сообщает МЧС Узбекистана.По данным ведомства, взрыв произошел из-за нарушения в технологическом процессе производства. В результате происшествия повреждена конструкция здания.Также сообщается об одном пострадавшем. Водитель грузовика, находившийся рядом с местом происшествия, доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается удовлетворительно. Погибших нет.На место инцидента прибыли руководство МЧС, представители областной администрации, прокуратуры, МВД, и Нацгвардии.В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, добавили в пресс-службе.Напомним: В 2014 году на предприятии "Аммофос-Максам" произошел взрыв. Таким образом случилась утечка более 3 тыс. тонн химикатов, которые попали в соседний водный канал через грунтовые воды.Читайте также:В Жетысуской области водный поток смыл два строящихся мостаНа Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов
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взрыв, алмалык, завод, чп
Взрыв на химзаводе в Алмалыке – подробности
14:37 16.06.2022 (обновлено: 15:52 16.06.2022)
В результате ЧП пострадал один человек. Ему оказана необходимая помощь.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Взрыв прогремел вечером 15 июня в цехе предприятия Maxam Uzbekistan на территории "Аммофос-Максам" в Алмалыке, сообщает
МЧС Узбекистана.
По данным ведомства, взрыв произошел из-за нарушения в технологическом процессе производства. В результате происшествия повреждена конструкция здания.
Также сообщается об одном пострадавшем. Водитель грузовика, находившийся рядом с местом происшествия, доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается удовлетворительно. Погибших нет.
"Погибших среди сотрудников нет", - информирует пресс-служба МЧС.
На место инцидента прибыли руководство МЧС, представители областной администрации, прокуратуры, МВД, и Нацгвардии.
В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, добавили в пресс-службе.
Напомним: В 2014 году на предприятии "Аммофос-Максам" произошел взрыв. Таким образом случилась утечка более 3 тыс. тонн химикатов, которые попали в соседний водный канал через грунтовые воды.