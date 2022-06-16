https://uz.sputniknews.ru/20220616/vzryv-na-ximzavode-v-almalyke--podrobnosti--25362429.html

Взрыв на химзаводе в Алмалыке – подробности

Взрыв на химзаводе в Алмалыке – подробности

Пострадал один человек. Ему оказана необходимая помощь.

2022-06-16T14:37+0500

2022-06-16T14:37+0500

2022-06-16T15:52+0500

происшествия

взрыв

алмалык

завод

чп

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Взрыв прогремел вечером 15 июня в цехе предприятия Maxam Uzbekistan на территории "Аммофос-Максам" в Алмалыке, сообщает МЧС Узбекистана.По данным ведомства, взрыв произошел из-за нарушения в технологическом процессе производства. В результате происшествия повреждена конструкция здания.Также сообщается об одном пострадавшем. Водитель грузовика, находившийся рядом с местом происшествия, доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается удовлетворительно. Погибших нет.На место инцидента прибыли руководство МЧС, представители областной администрации, прокуратуры, МВД, и Нацгвардии.В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, добавили в пресс-службе.Напомним: В 2014 году на предприятии "Аммофос-Максам" произошел взрыв. Таким образом случилась утечка более 3 тыс. тонн химикатов, которые попали в соседний водный канал через грунтовые воды.Читайте также:В Жетысуской области водный поток смыл два строящихся мостаНа Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

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взрыв, алмалык, завод, чп