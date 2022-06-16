https://uz.sputniknews.ru/20220616/v-jetysuskoy-oblasti-vodnyy-potok-smyl-dva-stroyaschixsya-mosta-25357576.html

В Жетысуской области водный поток смыл два строящихся моста

В Жетысуской области водный поток смыл два строящихся моста

Что способствовало размытию грунта двух недостроенных трубчатых мостов у села Шанханай, читайте в нашем материале.

2022-06-16T12:15+0500

2022-06-16T12:15+0500

2022-06-16T12:15+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Кербулаксом районе Жетысуской области водный поток смыл два строящихся моста, сообщает Sputnik Казахстан.На видео, опубликованном в соцсетях очевидцами, как водный поток смыл два моста на 16-18 км автодороги "Сарыозек — Коктал — Майтобе".Причиной всему послужило поднятие уровня воды в реке Майтобе из-за проливных дождей, что способствовало размытию грунта двух строящихся трубчатых мостов у села Шанханай.Жертв и пострадавших нет, а автодорога "Сарыозек — Коктал — Майтобе" находится на реконструкции, уточнили в районом акимате.Восстановительные работами на месте происшествия проводили сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов, с использованием спецтехники.Читайте также: Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцевКак спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана

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казахстан, наводнение, мост, разрушение, дождь