https://uz.sputniknews.ru/20220616/xokim-oznakomilsya-s-restavratsiey-medrese-muyi-muborak--25383784.html

Хоким ознакомился с реставрацией медресе Муйи Муборак

Хоким ознакомился с реставрацией медресе Муйи Муборак

На работы по благоустройству уже потратили около 400 миллионов сумов из местного бюджета. 16.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-16T19:58+0500

2022-06-16T19:58+0500

2022-06-16T19:58+0500

культура

хоким

реставрация

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Во время рабочего визита в Ташкент хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров ознакомился с ходом ремонтных работ и благоустройства древнего медресе Муйи Муборак. Об этом сообщает информационная служба администрации области.По плану проекта расширят площадь музея, благоустроят его территорию, двор выложат брусчаткой, обустроят клумбы и установят дополнительные места для паломников.Медресе Муйи Муборак входит в состав комплекса Хазрет Имам. На сегодняшний день медресе является одной из главных достопримечательностей Ташкента. В нем хранится древнейшая из сохранившихся рукопись Корана — Коран Усмана.В рамках визита Хайрулло Бозоров посетил также махалли Сулаймон и Орта. Здесь он ознакомился со столичным опытом по улучшению жилищных условий населения, созданию новых рабочих мест и успешными проектами в социально-экономической сфере. Также хоким посетил текстильные предприятия "Бекзод текстиль" и "Юлбарс Текс".Читайте также:Узбекистан построит "зеленые" электростанции на 8 ГВт – АриповРусский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"

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хоким, реставрация