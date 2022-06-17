https://uz.sputniknews.ru/20220617/astronomy-kitaya-soobschili-o-vozmojnom-obnarujenii-signalov-inoplanetyan-25376104.html

Астрономы Китая сообщили о возможном обнаружении сигналов инопланетян

Астрономы Китая сообщили о возможном обнаружении сигналов инопланетян

Сигналы обнаружили, анализировав информацию радиотелескопа

2022-06-17T07:30+0500

2022-06-17T07:30+0500

2022-06-17T07:30+0500

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китай

инопланетяне

астрономия

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Крупнейший в мире радиотелескоп FAST в провинции Китая Гуйчжоу обнаружил необычные сигналы. По мнению китайских астрономов, они могли исходить от внеземных цивилизаций, сообщает РИА Новости.Так, по словам руководителя китайской Группы исследования внеземных цивилизаций, профессора Чжана Тунцзе, ученые анализировали информацию, полученную с помощью телескопа в течение 2019 года. В ходе анализа они выявили две группы сигналов, которые показались им подозрительными. В текущем году астрономы вновь зафиксировали подозрительный сигнал – на этот раз наблюдая за одной из экзопланет.При этом существует высокая вероятность, что сигнал вызван и радиопомехами, отмечает Чжан Тунцзе. Поэтому необходимо проверить зафиксированные сигналы, что займет весьма продолжительное время.Китайские специалисты решили строить гигантский радиотелескоп FAST в 1994 году. Однако строительство началось лишь в марте 2011 года. Площадь устройства равна площади тридцати футбольных полей. Запустили в работу FAST в сентябре 2016 года. Он считается самым дорогостоящим астрономическим проектом Китая, ведь его стоимость составила $180 млн.Читайте также:Впервые на свет появилась черепаха-альбиносУченые впервые клонировали поросят с помощью робота

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китай, инопланетяне, астрономия