https://uz.sputniknews.ru/20220617/blizko-k-serdtsu-kak-rabotaet-tashkentskiy-xirurg-stavshiy-zvezdoy-sotssetey--video-25412223.html

Близко к сердцу: как работает ташкентский хирург, ставший звездой соцсетей — видео

Близко к сердцу: как работает ташкентский хирург, ставший звездой соцсетей — видео

Рустам Ярбеков оказался учеником знаменитого кардиохирурга Лео Бокерия.

2022-06-17T20:30+0500

2022-06-17T20:30+0500

2022-06-17T20:45+0500

узбекистан

видео

ташкент

хирургия

кардиохирургия

врач

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Недавно социальные сети облетела новость о том, что ташкентский кардиохирург Рустам Ярбеков спас 72-летнюю женщину, проведя ей новейшую операцию на сердце – замену аортального клапана. Несмотря на то, что у пациентки, помимо проблем с сердцем, были серьезные хронические заболевания, операция прошла успешно - и это известие вызвало активный отклик пользователей."Побольше бы таких врачей", - написал пользователь Ф. Ф."Врач – молодец", - согласился Сархан."Здоровья этой женщине на долгие годы… и врачу огромная благодарность", - отметил М М.Корреспондент Sputnik Узбекистан взял интервью у доктора Ярбекова. Выяснилось, что Рустам Ярбеков – ученик знаменитого советского и российского кардиохирурга, профессора хирургии, академика РАН Лео Бокерия. Под его руководством Ярбеков защитил докторскую диссертацию.Какой главный урок преподал ташкентскому врачу Лео Бокерия и как проходит обычный день кардиохирурга, Рустам Ярбеков рассказал в ходе нашего интервью. О самых сложных операциях, общении с больными и курьезных случаях – в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также:Прикоснуться к науке: что изучают студенты из Узбекистана в РоссииВ Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, ташкент, хирургия, кардиохирургия, врач, видео