https://uz.sputniknews.ru/20220531/prikosnutsya-k-nauke-chto-izuchayut-studenty-iz-uzbekistana-v-rossii-24895985.html

Прикоснуться к науке: что изучают студенты из Узбекистана в России

Прикоснуться к науке: что изучают студенты из Узбекистана в России

Перспектива учиться в крупнейших университетских центрах мира всегда привлекает абитуриентов из разных стран.

2022-05-31T10:41+0500

2022-05-31T10:41+0500

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общество

узбекистан

студент

наука

университет

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Один из таких находится в России в Томске. Молодые люди приезжают сюда, чтобы стать изобретателями, биологами, IT-специалистами и востребованными инженерами в различных областях. Как стать студентом в одном из лучших студенческих городов мира, рассказали учащиеся и руководители Томского политехнического университета (ТПУ), где обучаются более 200 человек из Узбекистана.Будущее наукиПо словам самих студентов, в университете они решают реальные научные и производственные задачи. Азизбек Абдуллаев закончил в ТПУ бакалавриат и теперь учится в магистратуре по программе "Материаловедение в машиностроении". Он изучает свойства керамики, чтобы в будущем этот материал можно было использовать в машиностроении, строительстве и медицине в больших масштабах."У студентов ТПУ есть доступ к оборудованию и лабораториям Сибирского отделения Российской академии наук. Сейчас я много времени провожу там и изучаю, как керамика взаимодействует с другими материалами. В будущем мои исследования помогут еще шире использовать конструкции из керамики, и применять их в медицине", – рассказал Азизбек.Зиравард Ахназарова также учится в магистратуре по программе двойного диплома с Ферганским политехническим институтом и совмещает вуз с работой в школе. Она получает образование в дистанционном формате по программе "Чистая вода"."Я живу в Узбекистане, в городе Фергана. Сейчас работаю в школе учителем биологии и одновременно учусь в магистратуре ТПУ. Для меня это возможность повысить свою квалификацию и получить новый виток в карьере. И мне было важно, не прерывая стаж, продолжать преподавать. Кроме того, диплом будет двойным, а это очень большой плюс, потому что с ним растут возможности: ты становишься более конкурентоспособным на рынке труда и работать можешь как в России, так и в Узбекистане", – уточнила Зиравард.В будущем студентка магистратуры планирует поступать в аспирантуру: углубиться в изучение микробиологии и сместить фокус своего развития с преподавания на науку.В окружении ученыхЛекции студентам читают академики, кандидаты и доктора наук. Всего в вузе работает 1700 специалистов."К иностранным студентам относятся с большим пониманием и помогают в учебе, если это необходимо", – рассказал Азизбек Абдуллаев.Специалисты Томского политеха работают в международных организациях, например, в ЦЕРНе, Национальном центре "Немецкий электронный синхротрон" DESY, а также участвуют в крупных научных исследованиях. Прикоснуться к миру науки и высоких технологий могут и студенты. Летом Зиравард Ахназарова планирует приехать в университет, чтобы провести лабораторные исследования для своей магистерской диссертации, где она оценит безопасность природных вод Томска с помощью токсикологических исследований."Сейчас ко всем лабораторным и практическим занятиям меня подключают в онлайн-режиме. Вместе со всеми я слушаю преподавателя и получаю необходимые знания, которые закреплю на практике летом под руководством своего научного руководителя", – рассказала Зиравард.По словам представителей вуза, помимо спектра современных лабораторий в инфраструктуру ТПУ входит геологический полигон в Хакасии и исследовательский ядерный реактор — единственный действующий университетский исследовательский реактор в России, где не только развивают новые технологии в энергетике, но и разрабатывают перспективные лекарственные препараты для ядерной медицины. Более того среди российских работающих реакторов только в Томске, на реакторе ТПУ, могут проходить обучение иностранные граждане."В Томском политехе есть 68 научно-исследовательских и научно- образовательных лабораторий и центров, в работе которых активно участвуют студенты, начинающие свой путь в науку. Они решают важнейшие задачи, стоящие перед современной наукой, например, по разработке новых материалов, экологии и биомедицинских технологиям и многие другие", – проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев.Инфраструктура: спорт и творчествоСтуденты Томского политеха сосредоточены на учебе и научных исследованиях. Но помимо образовательных процессов университет регулярно организует внеучебные мероприятия, чтобы студенты могли расширять свои культурные горизонты, узнавать новое об истории, традициях России и других стран."В вузе сформирована мультикультурная атмосфера, позволяющая иностранным студентам не только максимально комфортно получать востребованное образование, но и расширять свои культурные горизонты. В Томском политехе регулярно проходят социокультурные мероприятия, направленные, в том числе на социализацию наших иностранных студентов. Среди них, например, проект "Дни национальных культур". Также Политех активно работает с землячествами, наши студенты участвуют в концертах и фестивалях", – рассказал Михаил Соловьев.В студгородке ТПУ созданы все условия не только для проживания, но и для подготовки к учебе и занятиям спортом. Для тех, кому по душе общественная деятельность, в Томском политехе также есть множество возможностей: волонтерские организации, творческие коллективы, студенческие отряды. Студенты посещают бассейн, тренажерные залы, тренировки по боксу и вместе участвуют в культурных мероприятиях."Во всех общежитиях расположены свои фитнес-зоны. Кроме того, есть общий университетский зал, где можно заниматься с тренерами. Я знаю, что есть творческие кружки, но сам больше интересуюсь спортом. Есть ребята, которые играют на гитаре, поют, рисуют. Все желающие также могут дополнительно изучать английский. Все эти занятия бесплатны для студентов", — отметил Азизбек Абдуллаев.Кампус и медицинаВсе поступающие получают жилье, если им это необходимо. Вуз полностью закрывает эту потребность."Летом, когда я приеду на практику, университет предоставит мне общежитие. Одногруппники, которые сейчас находятся в Томске поделились впечатлениями: все довольны условиями проживания", – рассказала Зиравард.Более того, всем абитуриентам ТПУ на время вступительных испытаний также предоставляют место в студгородке."Многие иностранные студенты и их родители переживают о том, где же и в каких условиях они будут жить в Томске. Хочу всех успокоить: студентам из Узбекистана, как и любым другим, доступны все возможности кампуса ТПУ. Наш студгородок насчитывает 15 общежитий, в которых проживают более 6 000 студентов", – объяснил Соловьев.Бюджетные места и поступлениеТомский политехнический университет — старейший инженерный вуз в азиатской части России, основанный в 1896 году. За более чем вековую историю Томский политех окончили свыше 170 тысяч инженеров. Сегодня ТПУ входит в топ-10 национальных, топ-100 международных предметных рейтингов и участвует в программе Минобрнауки РФ "Приоритет–2030".Сейчас в университете учатся более 11 тысяч студентов, из которых около 4000 — зарубежные студенты из 65 стран. Среди них более 200 человек из Узбекистана. "Университет очень заинтересован в увеличении числа студентов из Узбекистана. Так, например, у нас проходит "Политехническая олимпиада" для ребят из СНГ. Она помогает оценить уровень знаний по математике, физике, химии, информатике, русскому языку, обществознанию, географии и творческому конкурсу, а также получить консультацию специалистов по вопросам поступления в Томский политех", — рассказал Михаил Соловьев.Иностранные студенты так же, как и российские, могут поступить в ТПУ на бюджет как на бакалавриат, так и в магистратуру. Всего на 2022 год в Томском политехе открыто 3443 бюджетных места. На сайте университета опубликована подробная информация о поступлении для граждан из других стран. Кроме того, у вуза есть собственный бот в Telegram, который помогает абитуриентам подготовиться к экзаменам и разобраться в нюансах подачи документов. Он отправляет вопросы для подготовки, предлагает пройти тест по профориентации, подборку подготовительных курсов и ознакомиться с календарем абитуриента.Читайте также:

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узбекистан, студент, наука, университет, центр, мир, абитуриенты