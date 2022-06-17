https://uz.sputniknews.ru/20220617/chego-na-samom-dele-es-xochet-ot-ukraintsev---medvedev--25410468.html

Чего на самом деле ЕС хочет от украинцев - Медведев

Чего на самом деле ЕС хочет от украинцев - Медведев

Что даст украинцам статус страны - кандидата в ЕС

2022-06-17T19:08+0500

2022-06-17T19:08+0500

2022-06-17T19:08+0500

ес

дмитрий медведев

украина

россия

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. "Добрые люди" хотят, чтобы украинцы готовы были умереть за перспективу принятия их в ЕС, прокомментировал решение Европейской комиссии (ЕК) зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия одобрила предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По ее мнению, союз оценил стремление украинцев соответствовать европейским ценностям.Читайте также: Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающихWelt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией

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ес, дмитрий медведев, украина