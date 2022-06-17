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COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных
COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных
Это максимальное число инфицированных за день за последние три месяца .
2022-06-17T12:09+0500
2022-06-17T12:09+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 59 человек.В Ташкенте вирус обнаружили у 45 человек, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по четыре заболевших, в Андижанской, Самаркандской и Хорезмской – по два, в Бухарской и Ферганской – по одному.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 435 человек, уточняет ведомство.Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробности Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан

COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных

12:09 17.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКлинические испытания назальной вакцины от COVID-19 "Спутник"
Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 Спутник - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Это максимальное число инфицированных за день за последние три месяца .
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 59 человек.
В Ташкенте вирус обнаружили у 45 человек, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по четыре заболевших, в Андижанской, Самаркандской и Хорезмской – по два, в Бухарской и Ферганской – по одному.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 435 человек, уточняет ведомство.
Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробности
Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
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