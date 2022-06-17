https://uz.sputniknews.ru/20220617/covid-19-za-den-v-uzbekistane-vyyavleny-pochti-60-infitsirovannyx-25391461.html
COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных
COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных
Это максимальное число инфицированных за день за последние три месяца .
2022-06-17T12:09+0500
2022-06-17T12:09+0500
2022-06-17T12:09+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23723353_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_272947513424c2bec6818ae02d45f03b.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 59 человек.В Ташкенте вирус обнаружили у 45 человек, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по четыре заболевших, в Андижанской, Самаркандской и Хорезмской – по два, в Бухарской и Ферганской – по одному.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 435 человек, уточняет ведомство.Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробности Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23723353_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_33425f65be156a585272b210f608eb7d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, статистика, узбекистан
COVID-19: за день в Узбекистане выявлены почти 60 инфицированных
Это максимальное число инфицированных за день за последние три месяца .
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 59 человек.
В Ташкенте вирус обнаружили у 45 человек, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по четыре заболевших, в Андижанской, Самаркандской и Хорезмской – по два, в Бухарской и Ферганской – по одному.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 435 человек, уточняет ведомство.