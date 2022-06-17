https://uz.sputniknews.ru/20220617/frantsiya-bolshe-ne-poluchaet-rossiyskiy-truboprovodnyy-gaz-25404098.html

Франция больше не получает российский трубопроводный газ

Франция больше не получает российский трубопроводный газ

Об остановке поставок сообщила газотранспортная компания GRTGaz.

2022-06-17T18:26+0500

2022-06-17T18:26+0500

2022-06-17T18:26+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. На этой неделе Франция перестала получать российский трубопроводный газ, рассказали в газотранспортной компании GRTGaz. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse.В GRTGaz заявили, что не знают, почему поставки остановились. Известно, что в данное время Франция получает от России 17% потребляемого газа, который приходит либо в сжиженном виде, либо по трубопроводу. Подавляющее большинство газа поступало по газопроводу через единственную точку соединения с Германией.По заявлению французской газотранспортной компании, с начала 2022 года поток был сокращен на 60%, при этом в начале текущего года "газопровод уже работал только на десять процентов своей мощности".Ранее французская энергетическая корпорация Engie рассказала о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Аналогичные заявления были сделаны в Австрии, Италии и других странах.В данное время основным маршрутом поставки голубого топлива в Европу из России является газопровод "Северный поток".По сообщению "Газпром" от 14 июня, российская компания может использовать лишь три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая", так как немецкий концерт Siemens не вернул в срок оборудование после ремонта.В "Газпроме" 15 июня заявили, что останавливают на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня в "Северный поток" будет направлено не более 67 млн кубометров газа в сутки при плановых 167 млн.Как рассказывают в Bloomberg, ключевой оборудование для работы "Северного потока" не может вернуться после техобслуживания из Канады в связи с санкциями против Москвы. Турбина, проходившая ТО, не может быть отправлена за границу. Reuters заявило со ссылкой на министерство природных ресурсов Канады, что сейчас Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.Невзирая на это, премьер-министр Италии Марио Драги высказал мнение, что сокращение поставок носит политический характер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что у России нет никакой преднамеренности. Он напомнил, что Москва никогда не использовала поставки газа в качестве меры наказания кого-либо.Читайте также:

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