Главные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме
19:38 17.06.2022 (обновлено: 19:50 17.06.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Об основных тезисах главы России с ПМЭФ читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Выступление Путина посвящено экономике в условиях недружественной политике Запада. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент лично принимал участие в подготовке, поскольку придает большое значение нынешнему заседанию.
Главные тезисы Владимира Путина с экономического форума:
эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её законсервировать любыми средствами;
партнеры РФ на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий;
нынешние изменения в экономике и международной политике - тектонические и революционные;
коллеги России на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений;
страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом;
мрачные прогнозы о будущем российской экономики — не сбылись;
экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех;
доллар по 200 и другие западные прогнозы — часть информационной войны, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей;
Россия может справиться с любыми вызовами и решить любую задачу;
президент предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке — до 7%, она продлится до конца года;
только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей;
происходящее в мире — не результат событий последних месяцев, в том числе специальной военной операции, всё началось задолго из-за безответственной политики G7;
ЕС окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению;
нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит;
США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера, они печатают деньги и скупают продукты по всему миру;
на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов;
зачем обменивать товары на доллары и евро, ведь валютные резервы могут быть украдены, если США не понравится что-либо в политике тех или иных государств;
Россия не причастна к росту цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации;
возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии;
многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире;
карта "Мир" шаг за шагом получает признание за рубежом;
благодаря конструкторам РФ обладает гиперзвуковым оружием, которому нет аналогов;
правила нового миропорядка будут задавать сильные, суверенные государства;
спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность;
все задачи спецоперации, безусловно, будут решены.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Читайте также: