эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её законсервировать любыми средствами; эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её законсервировать любыми средствами;

партнеры РФ на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий; партнеры РФ на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий;

нынешние изменения в экономике и международной политике - тектонические и революционные; нынешние изменения в экономике и международной политике - тектонические и революционные;

коллеги России на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений; коллеги России на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений;

страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом; страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом;

мрачные прогнозы о будущем российской экономики — не сбылись; мрачные прогнозы о будущем российской экономики — не сбылись;

экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех; экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех;

доллар по 200 и другие западные прогнозы — часть информационной войны, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей; доллар по 200 и другие западные прогнозы — часть информационной войны, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей;

Россия может справиться с любыми вызовами и решить любую задачу; Россия может справиться с любыми вызовами и решить любую задачу;

президент предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке — до 7%, она продлится до конца года; президент предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке — до 7%, она продлится до конца года;

только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей; только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей;

происходящее в мире — не результат событий последних месяцев, в том числе специальной военной операции, всё началось задолго из-за безответственной политики G7; происходящее в мире — не результат событий последних месяцев, в том числе специальной военной операции, всё началось задолго из-за безответственной политики G7;

ЕС окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению; ЕС окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению;

нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит; нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит;

США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера, они печатают деньги и скупают продукты по всему миру; США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера, они печатают деньги и скупают продукты по всему миру;

на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов; на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов;

зачем обменивать товары на доллары и евро, ведь валютные резервы могут быть украдены, если США не понравится что-либо в политике тех или иных государств; зачем обменивать товары на доллары и евро, ведь валютные резервы могут быть украдены, если США не понравится что-либо в политике тех или иных государств;

Россия не причастна к росту цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации; Россия не причастна к росту цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации;

возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии; возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии;

многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире; многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире;

карта "Мир" шаг за шагом получает признание за рубежом; карта "Мир" шаг за шагом получает признание за рубежом;

благодаря конструкторам РФ обладает гиперзвуковым оружием, которому нет аналогов; благодаря конструкторам РФ обладает гиперзвуковым оружием, которому нет аналогов;

правила нового миропорядка будут задавать сильные, суверенные государства; правила нового миропорядка будут задавать сильные, суверенные государства;

спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность; спецоперация на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность;