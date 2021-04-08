https://uz.sputniknews.ru/20210408/itogi-innoproma-kompanii-rf-i-uzbekistana-zaklyuchili-soglasheniya-na-128-mln-18212965.html
Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках международной выставки "Иннопром", которая проходила 5-7 апреля, заключили 21 соглашение на
2021-04-08T08:43+0500
2021-04-08T08:43+0500
2021-04-08T09:07+0500
иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
промышленность
соглашение
бизнес
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках международной выставки "Иннопром", которая проходила 5-7 апреля, заключили 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов.Об этом проинформировали в пресс-службе Минпромторга РФ.По словам программного директора "Иннопрома" Антона Атрашкина, выставка показала, что для российских компаний Узбекистан представляет большой интерес.Итоги получились позитивные: многие из участников нашли себе партнеров. "Наш первый блин точно не вышел комом", — резюмировал Атрашкин.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что подписанные на полях "Иннопрома" договоры доказывают, насколько стремительно и активно развиваются российско-узбекские торгово-экономические отношения.Отмечается, что за три дня на "Иннопроме" побывали более 10 тысяч посетителей из всех стран Центральной Азии.В выставке и деловой программе приняли участие более 1 тысячи компаний с узбекской стороны и более 300 компаний с российской. Также в мероприятии приняли участие зарубежные промышленники из Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии и Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/limuzin-putina-kirovets-i-chudo-teleskop-samye-prityagatelnye-eksponaty-innoprom-2021-18203674.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/innoprom-s-uzbekskim-aktsentom-kak-proxodit-masshtabnaya-vystavka-v-tashkente-18188261.html
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"иннопром", промышленность, соглашение, бизнес, ташкент, узбекистан
Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
08:43 08.04.2021 (обновлено: 09:07 08.04.2021)
Мероприятие впервые прошло в Ташкенте и получилось очень продуктивным, как отмечают многие эксперты.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках международной выставки "Иннопром", которая проходила 5-7 апреля, заключили 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов.
Об этом проинформировали
в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Между российскими и узбекскими партнерами было подписано 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Более 50 российских экспонентов подтвердили интерес к участию в выставке в следующем году", — говорится в сообщении.
По словам программного директора "Иннопрома" Антона Атрашкина, выставка показала, что для российских компаний Узбекистан представляет большой интерес.
Итоги получились позитивные: многие из участников нашли себе партнеров.
"Наш первый блин точно не вышел комом", — резюмировал Атрашкин.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что подписанные на полях "Иннопрома" договоры доказывают, насколько стремительно и активно развиваются российско-узбекские торгово-экономические отношения.
Отмечается, что за три дня на "Иннопроме" побывали более 10 тысяч посетителей из всех стран Центральной Азии.
В выставке и деловой программе приняли участие более 1 тысячи компаний с узбекской стороны и более 300 компаний с российской.
Также в мероприятии приняли участие зарубежные промышленники из Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии и Японии.