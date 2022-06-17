https://uz.sputniknews.ru/20220617/kakaya-oblast-lidiruet-po-eksportu-abrikosov--25403395.html
Какая область лидирует по экспорту абрикосов
Какая область лидирует по экспорту абрикосов
Прибыль от экспорта абрикосов составила 3 миллиона долларов
2022-06-17T16:38+0500
2022-06-17T16:38+0500
2022-06-17T16:38+0500
экспорт
абрикосы
экономика
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Ферганская область лидирует по экспорту абрикосов из Узбекистана. На нее приходится около 1,2 тысячи тонн, сообщила администрация области.По данным Госкомстата, за первые пять месяцев 2022 года республика заработала около $3 млн, экспортировав 2,8 тысяч тонн абрикосов.Второе место по экспорту плода занимает Хорезмская область с 311 тоннами, третье – Ташкентская с 236 тоннами.Также отмечается, что экспорт фрукта увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.Крупнейший покупатель абрикосов – Россия. Ей республика уже поставила 1,5 тыс. тонн абрикосов. В Казахстан экспорт составил 860 тонн, а в Кыргызстан - 429 тонн.Читайте также:Каков оборот розничной торговли в ТашкентеКакие страны закупают узбекистанскую черешню
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экспорт, абрикосы
Какая область лидирует по экспорту абрикосов
За первые пять месяцев с начала года прибыль от экспорта сладкого плода составила около $3 млн.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik.
Ферганская область лидирует по экспорту абрикосов из Узбекистана. На нее приходится около 1,2 тысячи тонн, сообщила
администрация области.
По данным Госкомстата, за первые пять месяцев 2022 года республика заработала около $3 млн, экспортировав 2,8 тысяч тонн абрикосов.
Второе место по экспорту плода занимает Хорезмская область с 311 тоннами, третье – Ташкентская с 236 тоннами.
Также отмечается, что экспорт фрукта увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
Крупнейший покупатель абрикосов – Россия. Ей республика уже поставила 1,5 тыс. тонн абрикосов. В Казахстан экспорт составил 860 тонн, а в Кыргызстан - 429 тонн.