https://uz.sputniknews.ru/20220617/kakaya-oblast-lidiruet-po-eksportu-abrikosov--25403395.html

Какая область лидирует по экспорту абрикосов

Какая область лидирует по экспорту абрикосов

Прибыль от экспорта абрикосов составила 3 миллиона долларов

2022-06-17T16:38+0500

2022-06-17T16:38+0500

2022-06-17T16:38+0500

экспорт

абрикосы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1d/22444080_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6d865bcd7d05d40c1a9a53cf1e6566b9.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Ферганская область лидирует по экспорту абрикосов из Узбекистана. На нее приходится около 1,2 тысячи тонн, сообщила администрация области.По данным Госкомстата, за первые пять месяцев 2022 года республика заработала около $3 млн, экспортировав 2,8 тысяч тонн абрикосов.Второе место по экспорту плода занимает Хорезмская область с 311 тоннами, третье – Ташкентская с 236 тоннами.Также отмечается, что экспорт фрукта увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.Крупнейший покупатель абрикосов – Россия. Ей республика уже поставила 1,5 тыс. тонн абрикосов. В Казахстан экспорт составил 860 тонн, а в Кыргызстан - 429 тонн.Читайте также:Каков оборот розничной торговли в ТашкентеКакие страны закупают узбекистанскую черешню

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, абрикосы