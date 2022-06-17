https://uz.sputniknews.ru/20220617/moskva-predupredila-o-negativnyx-posledstviyax-turetskoy-operatsii-v-sirii-25392291.html

Москва предупредила о негативных последствиях турецкой операции в Сирии

Москва предупредила о негативных последствиях турецкой операции в Сирии

Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

2022-06-17T12:31+0500

2022-06-17T12:31+0500

2022-06-17T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Операция Турции на севере Сирийской Арабской республики может подтолкнуть курдов к обретению государственности, а также иметь серьезные последствия. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.По словам спецпредставителя, российская делегация на "астанинских переговорах" в Нур-Султане сделала все, чтобы постараться убедить турецкую сторону в контрпродуктивности подобного шага.Лаврентьев подчеркнул, что Россия пытается убедить курдов пойти на компромисс с Дамаском и объединиться. Такие меры позволят предотвратить негативное развитие ситуации в стране. Также он добавил, что турецкие власти не считают возможным проводить переговоры с сирийскими курдами, поэтому и не участвуют в диалоге.Помимо этого он особо выделил, что такие решения могли бы "предотвратить развитие ситуации по негативному сценарию".Спецпредставитель надеется, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не станет инициировать операцию, и предупредил, что в таком случае может произойти прямое столкновение между правительственной армией Сирии и вооруженными силами Турции.Лаврентьев предупредил, что операция Турции создаст угрозу для самой Анкары, так как Рабочая партия Курдистана, и "Сирийские демократические силы" при таком сценарии не исчезнут.Напомним: ранее Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет Рабочая партия Курдистана (YPG), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.Читайте также:

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