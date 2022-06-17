https://uz.sputniknews.ru/20220617/pereizbytok-kakix-vitaminov-opasen-dlya-zdorovya--vrach-25420909.html
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
Модное увлечение витаминами может привести к негативным последствиям, рассказала эксперт.
2022-06-17T07:00+0500
2022-06-17T07:00+0500
2022-06-17T21:15+0500
это интересно
врач
витамины
здоровье
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Передозировка некоторыми витаминами крайне опасна для человека, рассказала врач Светлана Бронникова в интервью агентству “Прайм”. Об этом сообщает РИА Новости.Витаминные препараты часто производятся с очень высокими дозировками действующего вещества. Цель таких препаратов – быстро компенсировать недостаток витаминов в организме. Злоупотребление витаминами без наблюдения врача крайне опасно.Эксперт подчеркнула, что передозировки витаминами А и D самые неприятные. Из-за переизбытка витамина D может возникнуть избыток кальция. Кальций повышает вероятность заболевания рака легких. Передозировка витамином А негативно скажется на зрении, а также работе сердца и почек.Читайте также:Напитки, которые опасно употреблять после 60 летКакая ягода защитит зрение у пожилых людей
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врач, витамины, здоровье
Переизбыток каких витаминов опасен для здоровья – врач
07:00 17.06.2022 (обновлено: 21:15 17.06.2022)
Модное увлечение витаминами может привести к негативным последствиям, рассказала эксперт.
Передозировка некоторыми витаминами крайне опасна для человека, рассказала врач Светлана Бронникова в интервью агентству “Прайм”. Об этом сообщает РИА Новости.
Витаминные препараты часто производятся с очень высокими дозировками действующего вещества. Цель таких препаратов – быстро компенсировать недостаток витаминов в организме. Злоупотребление витаминами без наблюдения врача крайне опасно.
Эксперт подчеркнула, что передозировки витаминами А и D самые неприятные. Из-за переизбытка витамина D может возникнуть избыток кальция. Кальций повышает вероятность заболевания рака легких. Передозировка витамином А негативно скажется на зрении, а также работе сердца и почек.