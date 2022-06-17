https://uz.sputniknews.ru/20220617/priznaki-skrytogo-ojireniya-25417611.html

Признаки скрытого ожирения

Признаки скрытого ожирения

Опасность избыточного жира и способы избавления от него

2022-06-17T23:00+0500

2022-06-17T23:00+0500

2022-06-17T23:00+0500

это интересно

ожирение

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Ожирение не всегда можно определить по видимому лишнему весу, рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова интервью радио Sputnik.Скрытое ожирение часто встречается у людей в молодом возрасте. Человек может выглядеть стройным, даже если у него нарушен баланс между жировой и мышечной тканью в организме. Жир может скапливаться не только под кожей, но и между органами.Зачастую человек не догадывается, что страдает от скрытого ожирения. В такой ситуации жир может стать причиной повышенного уровня сахара в крови, повышенного уровня холестерина и мочевой кислоты. А также вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, кишечным трактом и даже опорно-двигательным аппаратом.Избавиться от ожирения помогут диета и спортивная нагрузка. Человек должен соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе, а также следить за своей ежедневной физической активностью, заключила Игнатикова.Читайте также:Ношение галстуков может привести к инсульту – врачКак сбросить вес без тренировок

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ожирение