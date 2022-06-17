https://uz.sputniknews.ru/20220617/priznaki-skrytogo-ojireniya-25417611.html
Признаки скрытого ожирения
Признаки скрытого ожирения
Опасность избыточного жира и способы избавления от него
2022-06-17T23:00+0500
2022-06-17T23:00+0500
2022-06-17T23:00+0500
это интересно
ожирение
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Ожирение не всегда можно определить по видимому лишнему весу, рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова интервью радио Sputnik.Скрытое ожирение часто встречается у людей в молодом возрасте. Человек может выглядеть стройным, даже если у него нарушен баланс между жировой и мышечной тканью в организме. Жир может скапливаться не только под кожей, но и между органами.Зачастую человек не догадывается, что страдает от скрытого ожирения. В такой ситуации жир может стать причиной повышенного уровня сахара в крови, повышенного уровня холестерина и мочевой кислоты. А также вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, кишечным трактом и даже опорно-двигательным аппаратом.Избавиться от ожирения помогут диета и спортивная нагрузка. Человек должен соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе, а также следить за своей ежедневной физической активностью, заключила Игнатикова.Читайте также:Ношение галстуков может привести к инсульту – врачКак сбросить вес без тренировок
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ожирение
Признаки скрытого ожирения
Об опасности избыточного жира и способах избавления от него рассказала эксперт. Подробности в нашем материале.
Ожирение не всегда можно определить по видимому лишнему весу, рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова интервью радио Sputnik.
Скрытое ожирение часто встречается у людей в молодом возрасте. Человек может выглядеть стройным, даже если у него нарушен баланс между жировой и мышечной тканью в организме. Жир может скапливаться не только под кожей, но и между органами.
"Бывает, что в молодом возрасте, чаще всего у девушек, но бывает и у мужчин, встречается скрытое ожирение. Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами", – объяснила врач.
Зачастую человек не догадывается, что страдает от скрытого ожирения. В такой ситуации жир может стать причиной повышенного уровня сахара в крови, повышенного уровня холестерина и мочевой кислоты. А также вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, кишечным трактом и даже опорно-двигательным аппаратом.
Избавиться от ожирения помогут диета и спортивная нагрузка. Человек должен соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе, а также следить за своей ежедневной физической активностью, заключила Игнатикова.