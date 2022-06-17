https://uz.sputniknews.ru/20220617/tokaev-napomnil-kak-byvshiy-ministr-nasmexalsya-nad-trudovymi-migrantami-25404574.html
Токаев напомнил, как бывший министр насмехался над трудовыми мигрантами
Токаев напомнил, как бывший министр насмехался над трудовыми мигрантами
В 2016 году был скандал после заявления министра культуры и спорта.
2022-06-17T19:29+0500
2022-06-17T19:29+0500
2022-06-17T19:29+0500
в мире
касым-жомарт токаев
министр
трудовые мигранты
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил собравшимся о заявлении бывшего министра культуры и спорта Арстанбека Мухамедиулы о кыргызстанцах, поехавших в России на заработки, передает Sputnik Казахстан.В ходе первого национального курултая казахов Токаев отметил, что каждый казахстанец обязан максимально трудится для построения справедливой республики. Для этого, по словам президента, граждане не могут бояться никакой, даже самой тяжелой работы.Он добавил, что подобные отрицательные высказывания вводят молодых казахстанцев в заблуждение, и это негативно влияет на их мировоззрение.Напомним: в 2016 году случился скандал из-за комментария казахстанского министра. Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что ему "очень жалко" смотреть, как общественные туалеты Москвы убирают молодые уроженки Кыргызстана. Это, по мнению, министра, "задевает" человеческие чувства.Высказывание Мухамедиулы спровоцировало отрицательную реакцию в Казахстане и Кыргызстане, а МИД Кыргызстана направил ноту протеста посольству РК в Бишкеке. После этого министр иностранных дел Казахстана заявил, что ситуация урегулирована, а Мухамедиулы "ни в коем случае" не собирался "умалять самый близкий нам народ в Центральной Азии".На данный момент экс-министр находится под стражей по делу о хищении бюджетных средств в Национальном музее РК, который он возглавлял.Читайте также:Стройки в России восполнили недостаток мигрантовУзбекским мигрантам дадут "зеленый свет"
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касым-жомарт токаев, министр, трудовые мигранты, кыргызстан
Токаев напомнил, как бывший министр насмехался над трудовыми мигрантами
Шесть лет назад разгорелся скандал после комментария министра культуры и спорта Арстанбека Мухамедиулы.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил собравшимся о заявлении бывшего министра культуры и спорта Арстанбека Мухамедиулы о кыргызстанцах, поехавших в России на заработки, передает Sputnik Казахстан
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В ходе первого национального курултая казахов Токаев отметил, что каждый казахстанец обязан максимально трудится для построения справедливой республики. Для этого, по словам президента, граждане не могут бояться никакой, даже самой тяжелой работы.
"Один из наших бывших министров насмехался над гражданами соседней страны. Они вынуждены ехать в Россию и работать нелегально. А мы, казахи, этого не делаем. Он сказал, что мы — счастливый народ. Но худшую трагедию трудно себе представить, когда человек убегает от работы. Труд — это святое понятие. Честная работа не должна быть осмеяна", — заявил Токаев.
Он добавил, что подобные отрицательные высказывания вводят молодых казахстанцев в заблуждение, и это негативно влияет на их мировоззрение.
"Иногда наша молодежь убегает от работы и ищет легкий источник дохода. В конце концов все это подрывает достоинство нации", — добавил лидер Казахстана.
Напомним: в 2016 году случился скандал из-за комментария казахстанского министра. Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что ему "очень жалко" смотреть, как общественные туалеты Москвы убирают молодые уроженки Кыргызстана. Это, по мнению, министра, "задевает" человеческие чувства.
Высказывание Мухамедиулы спровоцировало отрицательную реакцию в Казахстане и Кыргызстане, а МИД Кыргызстана направил ноту протеста посольству РК в Бишкеке. После этого министр иностранных дел Казахстана заявил, что ситуация урегулирована, а Мухамедиулы "ни в коем случае" не собирался "умалять самый близкий нам народ в Центральной Азии".
На данный момент экс-министр находится под стражей по делу о хищении бюджетных средств в Национальном музее РК, который он возглавлял.