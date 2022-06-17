https://uz.sputniknews.ru/20220617/treschalo-po-shvam-kim-kardashyan-isportila-plate-merilin-monro-25389221.html
Трещало по швам: Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро
Трещало по швам: Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро
Аренда платья обошлась в пять миллионов долларов за один выход на красной дорожке.
2022-06-17T10:20+0500
2022-06-17T10:20+0500
2022-06-17T10:20+0500
культура
платье
ким кардашьян
аренда
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Ким Кардашьян повредила легендарное "голое" платье, принадлежавшее голливудской актрисе Мэрилин Монро. Как сообщает РИА Новости, Кардашьян специально арендовала наряд для появления на красной дорожке Met Gala.По словам самой Кардашьян, аренда платья стоила $5 млн. Выгул наряда закончился скандалом – компания, предоставляющая платье, заявила, что после возвращения вещи не досчиталась на ней декоративных кристаллов. Более того, платье разошлось по швам в некоторых местах.Ранее Кардашьян заявляла, что ради платья Монро за три недели сбросила более семи килограмм.В данном платье в 1962 году Мэрилин Монро исполняла песню "С днем рождения, мистер президент" на празднике американского лидера Джона Кеннеди. Создателем платья стал знаменитый голливудский дизайнер Жан Луи. На украшение наряда ушло несколько тысяч страз – модельер специально декорировал ими ткань телесного цвета, чтобы в темном зале казалось, что Монро надела только бриллианты.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
платье, ким кардашьян, аренда
Трещало по швам: Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро
Аренда платья обошлась в пять миллионов долларов за один выход на красной дорожке.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik.
Ким Кардашьян повредила легендарное "голое" платье, принадлежавшее голливудской актрисе Мэрилин Монро. Как сообщает РИА Новости
, Кардашьян специально арендовала наряд для появления на красной дорожке Met Gala.
По словам самой Кардашьян, аренда платья стоила $5 млн. Выгул наряда закончился скандалом – компания, предоставляющая платье, заявила, что после возвращения вещи не досчиталась на ней декоративных кристаллов. Более того, платье разошлось по швам в некоторых местах.
Ранее Кардашьян заявляла, что ради платья Монро за три недели сбросила более семи килограмм.
В данном платье в 1962 году Мэрилин Монро исполняла песню "С днем рождения, мистер президент" на празднике американского лидера Джона Кеннеди. Создателем платья стал знаменитый голливудский дизайнер Жан Луи. На украшение наряда ушло несколько тысяч страз – модельер специально декорировал ими ткань телесного цвета, чтобы в темном зале казалось, что Монро надела только бриллианты.