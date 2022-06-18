https://uz.sputniknews.ru/20220618/abduraxmonov-vstretilsya-s-glavoy-tatarstana-na-polyax-pmef-2022-25432447.html
Абдурахмонов встретился с главой Татарстана на полях ПМЭФ-2022
Абдурахмонов встретился с главой Татарстана на полях ПМЭФ-2022
Что обсудили глава Мининноваций Узбекистана и президент Татарстана в рамках встречи на ПМЭФ - читайте в нашем материале.
2022-06-18T18:03+0500
2022-06-18T18:03+0500
2022-06-18T18:03+0500
политика
министерство инновационного развития узбекистана
узбекистан
татарстан
рустам минниханов
иброхим абдурахманов
экономический форум в санкт-петербурге
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава Татарстана Рустамом Миннихановым провели встречу в рамках XXV юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана.В ходе встречи Абдурахмонов и Минниханов обсудили вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном.Глава Татарстана отметил рост российско-узбекистанских взаимоотношений и особо выделил, что в Узбекистане в данное время создают много возможностей для талантливой молодежи.Глава Мининноваций, в свою очередь, рассказал, что под руководством президента Узбекистана в стране проводят кардинальную реформу научной сферы.Помимо этого, Абдурахмонов и Минниханов обсудили совместные проекты Узбекистана и России, а также поделились мнением касательно существующих проблем в их реализации и перспектив дальнейшего развития.Читайте также:
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министерство инновационного развития узбекистана, узбекистан, татарстан, рустам минниханов, иброхим абдурахманов, экономический форум в санкт-петербурге, встреча
Абдурахмонов встретился с главой Татарстана на полях ПМЭФ-2022
Что обсудили глава Мининноваций Узбекистана и президент Татарстана в рамках встречи на ПМЭФ - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава Татарстана Рустамом Миннихановым провели встречу в рамках XXV юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает
пресс-служба Мининноваций Узбекистана.
В ходе встречи Абдурахмонов и Минниханов обсудили вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном.
Глава Татарстана отметил рост российско-узбекистанских взаимоотношений и особо выделил, что в Узбекистане в данное время создают много возможностей для талантливой молодежи.
"Ваш национальный лидер президент Шавкат Миромонович Мирзиёев очень активно способствует нашим деловым взаимоотношениям", - отметил Минниханов.
Глава Мининноваций, в свою очередь, рассказал, что под руководством президента Узбекистана в стране проводят кардинальную реформу научной сферы.
"Главной задачей при этом является полноценное использование потенциала отечественной науки и обеспечение выхода на мировой рынок современных технологий, в том числе путем осуществления трансфера и коммерциализации научных разработок", - подчеркнул министр.
Помимо этого, Абдурахмонов и Минниханов обсудили совместные проекты Узбекистана и России, а также поделились мнением касательно существующих проблем в их реализации и перспектив дальнейшего развития.