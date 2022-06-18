https://uz.sputniknews.ru/20220618/bitkoin-upal-nije-20-tys-vpervye-s-dekabrya-2020-goda-25426940.html
Биткоин упал ниже $20 тыс. впервые с декабря 2020 года
Биткоин упал ниже $20 тыс. впервые с декабря 2020 года
Об этом свидетельствуют данные биржи Binance по состоянию на 18 июня.
2022-06-18T14:02+0500
2022-06-18T14:02+0500
2022-06-18T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Стоимость биткоина упала на 6,98% и опустилась ниже отметки в $20 тыс. Такое падение произошло впервые с 16 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance демонстрируют, что биткоин по состоянию на 12.00 по ташкентскому времени (10.00 МСК) подешевел на 6,98% - до $19,487.Портал CoinMarketCap, в свою очередь приводит следующие показатели, среднюю цену более чем по 20 биржам. Так, стоимость биткоина снизилась на 6,50%, до $19,554.Динамика курса биткоина во всех источниках приводится за последние сутки.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
биткоин, доллары, фондовая биржа
Биткоин упал ниже $20 тыс. впервые с декабря 2020 года
Об этом свидетельствуют данные биржи Binance по состоянию на 18 июня.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Стоимость биткоина упала на 6,98% и опустилась ниже отметки в $20 тыс. Такое падение произошло впервые с 16 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
Данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance демонстрируют, что биткоин по состоянию на 12.00 по ташкентскому времени (10.00 МСК) подешевел на 6,98% - до $19,487.
Портал CoinMarketCap, в свою очередь приводит следующие показатели, среднюю цену более чем по 20 биржам. Так, стоимость биткоина снизилась на 6,50%, до $19,554.
Динамика курса биткоина во всех источниках приводится за последние сутки.