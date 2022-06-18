https://uz.sputniknews.ru/20220618/evstafev-ob-itogax-pmef-novom-mirovom-poryadke-i-velikom-buduschem-rossii-25427408.html

Евстафьев об итогах ПМЭФ, новом мировом порядке и великом будущем России

Евстафьев об итогах ПМЭФ, новом мировом порядке и великом будущем России

Что эксперт рассказал о текущих итогах ПМЭФ-2022 - смотрите подробнее в нашем видео.

2022-06-18T14:42+0500

2022-06-18T14:42+0500

2022-06-18T15:27+0500

видео

экономический форум в санкт-петербурге

россия

мировой порядок

эксперт

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ПМЭФ-22 закрепил разворот России на Азию. Но каким он будет в новых условиях? Как освобожденные регионы России включатся в процесс построения нового экономического порядка?Почему денацификация Украины нужна для стабильности мира, и чего больше всего на свете боится большой бизнес? О перспективах параллельного импорта, импортозамещении и будущем российской экономики говорим с политологом, профессором Высшей Школы Экономики Дмитрием Евстафьевым.Читайте также:

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экономический форум в санкт-петербурге, видео, россия, мировой порядок, эксперт