https://uz.sputniknews.ru/20220618/zapad-stoit-na-puti-kolesa-istorii-25425830.html

Запад стоит на пути колеса истории

Запад стоит на пути колеса истории

Вчерашняя речь Владимира Путина на ПМЭФ была посвящена не Украине — и не потому, что президент выступал на мероприятии, посвященном экономике.

2022-06-18T12:41+0500

2022-06-18T12:41+0500

2022-06-18T12:41+0500

колумнисты

запад

история

владимир путин

украина

экономика

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Просто мир переживает эпоху невиданных трансформаций, и надвигаются еще более серьезные изменения — поэтому Путин говорил о двух важнейших и взаимосвязанных вещах. О том, что Запад пытается отрицать реальность и противодействовать ходу истории, и о том, каким образом Россия должна укреплять свой суверенитет, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.За последнее время, особенно после начала нашей специальной военной операции, на Западе стали очень часто напоминать другим о "правильной стороне истории". Как правило, подобные призывы адресованы тем, кому атлантисты предлагают определиться с отношением к России: Китаю, Индии, азиатским, африканским и латиноамериканским государствам. Мол, настоятельно вам рекомендуем хорошенько подумать о том, с кем вы, чтобы потом не пожалеть о том, что оказались на неправильной стороне истории. Путин не просто ответил на подобную демагогию — он поставил жесткий диагноз.Он напомнил, что еще полтора года назад, выступая в Давосе, говорил о том, что эпоха однополярного миропорядка завершилась — несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами. А завершилась она потому, что был изъян в самой ее идее, потому что мир, основанный на ней, был по определению неустойчив:Путин назвал эти изменения естественным ходом истории — которые на Западе решили просто не замечать:И тут важно даже не это предупреждение, а то в чем-то даже удивление (с нотками сожаления — если учитывать то, что потом Путин говорил о Европе, утратившей политический суверенитет), с которым президент оценил попытку Запада отрицать реальность и противодействовать ходу истории:Как раз из западного чувства исключительности Путин и вывел "неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться", а "если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить" — объяснив этим природу и нынешнего приступа русофобии на Западе, и "безумных и бездумных" санкций против России.Диагноз Западу Путин продолжил ставить и в той части речи, где он говорил о причинах продолжающегося ухудшения ситуации в глобальной экономике, назвав его виновником не Россию (как пытаются представить дело на Западе), а сами страны "золотого миллиарда":То есть что получается? Запад пытается противодействовать естественному ходу истории — то есть переходу к многополярному миру — одновременно и геополитически, и экономически. Геополитически — игнорируя интересы поднимающихся (или возвращающихся) центров силы, например России, и пытаясь задавить и сокрушить их. Экономически — проводя неоколониальную финансовую политику, бьющую по интересам незападного мира. Но на обоих этих фронтах Запад не сможет добиться успехов — более того, его попытка обмануть историю, остановить время, продлить эпоху собственного господства бьет по нему самому, в конечном итоге лишь ускоряя смену миропорядка и глобальных правил игры в экономике и политике:Таким образом, Путин ставит западному господству в мировой экономике летальный диагноз:Эта глобальная трансформация — не заслуга России, хотя мы и делаем ставку на это, а результат краха всей выстроенной "хозяевами казино" системы. Не просто финансовой (имеющей все признаки "пирамиды"), но и торгово-экономической, и геополитической. Запад (точнее его англосаксонское ядро) сам доигрался, и теперь ему бесполезно и бессмысленно пенять на Россию, Китай или кого-либо еще. За все приходится платить — рано или поздно, но неизбежно, и государств, и наднациональных элит это тоже касается.А если говорить о санкционном ударе, то Россию Запад — в очередной раз — недооценил:В этой ситуации Россия не просто выдержала первый удар — как сказал Путин, "расчет на экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех", и нам предстоит огромная работа по строительству реального и прочного национального суверенитета. Глава государства подчеркнул, что "суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, они усиливают, дополняют друг друга":Президент назвал пять ключевых принципов, на основе которых будет развиваться наша экономика и страна.Вторым принципом нашего долгосрочного развития Путин объявил опору на предпринимательские свободы:И тут было важное обращение к бизнесу — не просто вкладывайте у себя дома, но и подумайте о том, что останется вашим детям, ведь часто доброе имя куда важнее капиталов.Третьим принципом Путин назвал ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику:Четвертым принципом президент обозначил социальную справедливость — причем подчеркнув не ее политическое и моральное значение (хотя они огромны), а экономическое (так как речь шла все-таки о развитии экономики):А кроме того, благополучие людей, их достаток — это ведь и важнейший фактор демографического развития, напомнил Путин, а здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная.Пятым принципом президент назвал опережающее развитие инфраструктуры — это и дороги, и ЖКХ, и достойная жизнь на селе и в малых городах, и строительство туристических объектов.А достижение настоящего технологического суверенитета Путин назвал шестым, сквозным принципом развития:Масштаб задач, конечно, огромен, но нельзя впадать ни в уныние, ни в бездумный оптимизм — и уж тем более недопустимо выжидать, надеясь на то, что "все как-нибудь само рассосется":При этом от нашей страны зависит и будущий миропорядок — и то, каким он будет, и то, какое место в нем мы займем:Воля и решимость быть Россией.Читайте также:

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

запад, история, владимир путин, украина, экономика